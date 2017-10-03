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Шорт попутал. В Астане разворовали бюджет национальных спортивных команд
09:40 29.01.2018

В Астане оглашен приговор по громкому делу о хищениях денег в Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР), которые совершали руководитель организации Каиргельды ЖАНПЕИСОВ (на снимке) и тренер Марат МАНГУБАЕВ. Несмотря на весьма крупный размер (в одном случае - 10 миллионов тенге, в другом - почти 140 миллионов!), ни тот, ни другой в тюрьму в итоге не сел: суд счел возможным назначить обоим мягкое наказание.
Информация о задержании многолетнего руководителя ДШНКиСР Жанпеисова появилась осенью 2017 года. Первой об этом сообщила газета "Время" - в распоряжении редакции оказался фрагмент оперативной видеосъемки: сотрудники правоохранительных органов пересчитывают деньги, придерживая за обе руки человека, которому они предназначались, - Каиргельды Мысагутовича собственной персоной. Впоследствии пресс-служба горсуда Астаны подтвердила, что санкционирован арест Жанпеисова сроком на два месяца (см. "И от камеры не спрятаться, не скрыться...", "Время" от 3.10.2017 г.).
У нас была лишь неофициальная информация о том, по какой причине сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции проявили интерес к фигуре директора ДШНКиСР. По предварительным данным, его задержали при получении денег от одного из государственных тренеров. И впоследствии эти сведения подтвердились.

Как рассказал следствию сам господин Жанпеисов, он очень переживал за здоровье команды по шорт-треку. И его можно понять: от этих ребят сейчас ждут прорыва на Олимпийских играх в Корее. Но так получилось, что спортсменам не хватало средств на приобретение витаминов. Оказалось, что эти расходы не запланированы бюджетом, посему Министерство культуры и спорта не может оплачивать приобретение дорогостоящих бадов.
Зная все это, Каиргельды Мысагутович хотел любой ценой помочь шорт-трекистам - купить необходимые витамины. Цена вопроса - те самые 10 миллионов тенге. И тогда руководитель ДШНКиСР решил исключительно ради благой цели... "позаимствовать" эти деньги у другого вида спорта.

А тут и случай подходящий подвернулся: к нему со служебной запиской обратился государственный тренер по хоккею с мячом Марат Мангубаев. Он как раз планировал отправиться на учебно-тренировочные сборы, для чего ему требовалось финансирование в размере 20 миллионов тенге. Поскольку денег у ДШНКиСР не было, директор поначалу отказал Мангубаеву. Но затем передумал и повторно вызвал его к себе. Жанпеисов объяснил тренеру: ему (ради благой цели!) следует принести 10 миллионов тенге, так необходимых коллегам из шорт-трека.

Гостренер выразил согласие, но, поразмыслив, понял: начальник толкает его на совершение противоправного поступка - хищение. Вот почему Марат Халелович после недолгих сомнений отправился в антикоррупционную службу, где письменно просигнализировал о готовящемся преступлении. Вскоре не ожидавший подвоха Жанпеисов еще раз вызвал к себе Мангубаева, повторив просьбу обналичить 10 "лямов". Получив согласие, руководитель ДШНКиСР дал распоряжение главному бухгалтеру перевести на карточку Мангубаева требуемую сумму. Деньги упали, тренер их снял и отнес Жанпеисову. Все дальнейшее было отражено на коротком видео, о котором мы уже упоминали.

Впрочем, самое веселое началось уже после ареста Жанпеисова. Как вы думаете, какое обвинение должны были предъявить чиновнику, задержанному при получении денег? Взятка, вымогательство, может быть, хищение чужого ввереного имущества? Нет! Каиргельды Жанпеисова обвинили в... злоупотреблении должностными полномочиями! Ведь он не пытался украсть деньги для себя - всего лишь хотел помочь потенциальным триумфаторам Олимпиады. В самом деле, человек мечтал, чтобы в Корее прозвучал гимн Казахстана, думал о спортивном престиже страны. Ну, слегка превысил полномочия - так ведь все ради победы!
По всей видимости, признание спортивного функционера так растрогало тех, кто следил за следствием, что прокуратура Астаны сочла возможным заключить с Каиргельды Жанпеисовым процессуальное соглашение. Гос­обвинитель попросил назначить экс-чиновнику наказание, не связанное с лишением свободы. Судья Алматинского райсуда столицы Канат АРИНОВ согласился с тем, что не стоит слишком строго наказывать руководителя ДШНКиСР за "доброе дело" - он же не для себя брал, а для спортсменов. Поэтому Каиргельды Жанпеисов был приговорен к... штрафу в размере 4000 МРП, что эквивалентно 9 миллионам 76 тысячам тенге. Правосудие свершилось.

Не менее гуманным получился приговор и для гостренера по бенди Марата Мангубаева. Хотя антикоррупционная служба уличила его в хищении государственных денег аж по восьми (!) эпизодам. Было установлено: гостренер систематически - в течение почти двух лет - воровал выделенные ему средства. Схема всегда была одной и той же: Мангубаев подавал заявку на проведение учебно-тренировочных сборов, после чего получал крупные суммы - 15-20 миллионов тенге. Деньги он тратил на себя, а в дирекцию штатных команд предоставлял фиктивные отчеты о поездках. В общей сложности (по всем восьми эпизодам) Мангубаев "сбендил" почти 140 миллионов тенге! Еще раз - чтобы было понятно: 8 эпизодов на 140 миллионов. И за это судья Аринов приговорил тренера к... 6 годам заключения условно! Суд учел, что преступник раскаялся и погасил ущерб.
Остается только порадоваться за наших спортивных функционеров. Ну а профильному министерству неплохо бы тщательно проанализировать свою кадровую политику, ведь Жанпеисов и Мангубаев далеко не первые представители Минкультспорта, кто попался на хищении государственных денег. Тут, кстати, совсем недавно и директора драмтеатра за руку поймали...

Михаил Козачков,27 января 18

Источник - "Время",
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517208000
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