Превратится ли Ташкент в большой кишлак? - vesti.uz

09:33 29.01.2018 Новости об открытии Ташкента для людей со всех концов Узбекистана взбудоражили общество. Мнения разделились.



Немалая часть жителей "столицы дружбы и тепла" категорически против "пришельцев". Они предрекают, что прекрасный город уже через год превратится в один огромный кишлак с население в четыре-пять миллионов. Моралистов и эстетов беспокоит, что бесследно исчезнет менталитет "коренных ташкентцев", который, дескать, несовместим с нравами приезжих. Которые, типа, не умеют себя вести. Например, врубают музыку глубокой ночью, по утрам кричат как на базаре, а на дорогах рулят, как попало.



Другие опасаются, что еще хуже станет с работой. Пришлые закроют все вакансии, выдавят "коренных" согласием батрачить за копейки.



Третьи просто уверены, что теперь в Ташкент стекутся воры, наркоманы, аферисты, мошенники всех мастей и превратят его в столицу преступного мира.



Что и говорить, ташкентцы привыкли чувствовать себя "небожителями". Так было при советской власти, когда прописка в столице была целой проблемой. При Каримове ее практически вырубили под корень.



Не секрет, все началось с протестных митингов, который устраивал националистический, ныне всеми забытый "Бирлик" на заре независимости Узбекистана. Тогда испуганные власти решили практически закрыть столицу для студенческой молодежи, переведя многие вузы в областные центры. Затем пошли дальше и "заткнули" город по китайскому образцу, где сельчан строго дозировано пускают в промышленные центры.



К чему это привело? Для сотен тысяч, миллионов граждан Узбекистан столица превратилась в нарядную витрину, в музей под открытым небом. Посмотреть можно - трогать нельзя. Тем более, остаться тут навсегда. Бдительная милиция пачками отлавливала несчастных мардикеров на Куйлюке, проводила бесконечные рейды по проверке паспортного режима, выявляя и карая "нелегалов" в родной им стране. Сколько сломанных судеб, сколько несбывшихся надежд!



Доходило до смешного – жена не могла прописаться к мужу в Ташкент. Сестра из Намангана не могла приехать и пожить у сестры в столице без договора об аренде. Житель, скажем, Бухары мог купить квартиру в Москве или в Париже, но только не в Ташкенте. Не положено!



Впрочем, вода всегда найдет дырку. Так и приезжие со всех уголков Узбекистана потихоньку оккупировали торговые места на ташкентских базарах, рынках, в магазинчиках и супермаркетах, вкалывают на стройках, крутят баранки маршруток и автобусов Мерседесов, трудятся поварами и официантами, забили под завязку все съемные квартиры. Суровая правда в том, что Ташкент без "харыпов" давно зарос грязью и стал бы мертвым городом!



На дворе капитализм, этим все сказано.



Многие из читателей и комментаторов совершенно справедливо указывают на узбекскую Конституцию. Она, кстати, гарантирует свободу передвижения и места жительства. Всем, а не только обитателям Ташкента, которые, чаще всего, сами еще недавно были приезжими провинциалами. Но успели об этом "позабыть"…



Москва вон тоже не резиновая. И большой деревней звали. А как расцвела за последние годы за счет новостроек. И ничего, всем места хватает.



Так что, господа ташкентцы, извините, подвиньтесь. Всем остальным-хуш келибсиз! Источник - vesti.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517207580

Новости Казахстана

