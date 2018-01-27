Узбекский "авторитетный бизнесмен" Гафур Рахимов назначен и.о. президента AIBA

09:12 29.01.2018 Узбекский предприниматель Гафур Рахимов, которого также называют одним из лидеров криминальных авторитетов Узбекистана, назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса – AIBA.



Это решение было принято после того, как в субботу Франко Фальчинелли объявил об уходе с этого поста. Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, который состоится в Москве в ноябре этого года, передает centralasian.org.



27 января на конгрессе Международной ассоциации бокса Гафур Рахимов, фигурирующий в "черном списке" Минфина США, был назначен временно исполняющим обязанности AIBA.



Гафур Рахимов является известным узбекским предпринимателем и вместе с тем занимает пост вице-президента Азиатской федерации бокса. ​Как приводится на сайте AIBA, кандидатура Рахимова была представлена Федерацией бокса России. По словам источника в Федерации бокса Узбекистана, в Федерации бокса Узбекистана также поддержали кандидатуру Гафура Рахимова.



67-летний Гафур Рахимов с 1998 года является членом исполкома AIBA. С 2002 по 2012 года он занимал пост вице-президента этой организации.



В 2012 году Минфин США наложил на Гафура Рахимова финансовые санкции, заявив, что "Рахимов является одним из лидеров узбекской организованной преступности, специализирующимся на организованном производстве наркотиков в Центральной Азии". Гафур Рахимов уехал из Узбекистана в 2010 году, считается, что с тех пор он проживает в Дубае. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - centralasian.org

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