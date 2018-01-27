|Неизвестные боевики атаковали Военную академию им. Маршала Фахима в Кабуле. Идет бой
09:07 29.01.2018
На военную академию в Кабуле напали боевики
Перестрелка идет в афганской столице, где на военную академию напала группа боевиков. Очевидцы рассказывают, что слышали прогремевшие на территории академии взрывы.
Как сообщили телеканалу Tolo News представители властей Кабула, утром в понедельник группа неизвестных напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима.
Правоохранители перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению. Пока нет данных о жертвах и пострадавших.