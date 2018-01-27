Неизвестные боевики атаковали Военную академию им. Маршала Фахима в Кабуле. Идет бой

09:07 29.01.2018 На военную академию в Кабуле напали боевики



Перестрелка идет в афганской столице, где на военную академию напала группа боевиков. Очевидцы рассказывают, что слышали прогремевшие на территории академии взрывы.



Как сообщили телеканалу Tolo News представители властей Кабула, утром в понедельник группа неизвестных напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима.



Правоохранители перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению. Пока нет данных о жертвах и пострадавших. Источник - Московский комсомолец

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