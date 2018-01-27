|Американскому композитору Ньюману вручили "Грэмми" за песню о Путине
09:05 29.01.2018
Обладетелем награды стал Рэнди Ньюман
Композитору из США Рэнди Ньюман вручили престижную музыкальную премию "Грэмми" в номинации Лучшая аранжировка" за песню, посвященную российскому президенту Владимиру Путину.
Как сообщает сайт организаторов церемонии, композитор стал обладателем "Грэмми" за песню "Путин".
В ней говорится о том, что российский лидер способен вести гигантский трактор через Транссибирскую равнину, а также способен управлять ядерным реактором своим левым полушарием.
Кроме того, в тексте упоминается, что женщины сходят с ума, когда российский президент снимает свою рубашку.
Юбилейная, 60-я по счету церемония вручения премии "Грэмми" прошла в воскресенье в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
Ньюман известен как создатель саундтреков к мультфильмам "История игрушек", "Корпорация монстров" и "Приключения Флика". Также он дважды получал "Оскара" за композицию If I Didn"t Have You (2002 год) и We Belong Together (2011-й).
Егор Гаврилов