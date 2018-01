Американскому композитору Ньюману вручили "Грэмми" за песню о Путине

09:05 29.01.2018 Обладетелем награды стал Рэнди Ньюман



Композитору из США Рэнди Ньюман вручили престижную музыкальную премию "Грэмми" в номинации Лучшая аранжировка" за песню, посвященную российскому президенту Владимиру Путину.



Как сообщает сайт организаторов церемонии, композитор стал обладателем "Грэмми" за песню "Путин".



В ней говорится о том, что российский лидер способен вести гигантский трактор через Транссибирскую равнину, а также способен управлять ядерным реактором своим левым полушарием.



Кроме того, в тексте упоминается, что женщины сходят с ума, когда российский президент снимает свою рубашку.



Юбилейная, 60-я по счету церемония вручения премии "Грэмми" прошла в воскресенье в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.



Ньюман известен как создатель саундтреков к мультфильмам "История игрушек", "Корпорация монстров" и "Приключения Флика". Также он дважды получал "Оскара" за композицию If I Didn"t Have You (2002 год) и We Belong Together (2011-й).



