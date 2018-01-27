Главным по промышленности в Туркмен-правительстве временно стал Хошгелди Мергенов

08:42 29.01.2018 Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана



Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана, сообщает пресс-служба 28 января туркменского лидера.



"В соответствии с Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова на заместителя министра промышленности Мергенова Хошгелди Мухамметбердиевича возложено временное исполнение обязанностей министра промышленности Туркменистана", - говорится в сообщении. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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