|Главным по промышленности в Туркмен-правительстве временно стал Хошгелди Мергенов
08:42 29.01.2018
Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана
Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана, сообщает пресс-служба 28 января туркменского лидера.
"В соответствии с Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова на заместителя министра промышленности Мергенова Хошгелди Мухамметбердиевича возложено временное исполнение обязанностей министра промышленности Туркменистана", - говорится в сообщении.