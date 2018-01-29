"Дарагие расеяне"... Фантазеры Путина/Медведева накормили страну чудесными прогнозами, - М.Делягин

08:37 29.01.2018 За четыре года "дорогие расеяне" потеряли не менее трети реальных доходов





Вранье либералов настолько чудовищно, что обычные граждане просто перестают обращать на него внимание. Это защитная реакция психики, так как сознавать, что люди с демонстрируемым ими уровнем интеллекта и ответственности управляют нашей страной и во многом влияют на жизнь каждого из нас - действительно страшно.



Преемник прославившегося бесконечными поисками "экономического дна" "водолаза" Улюкаева, - пока на посту министра экономического "развития", - Орешкин, еще в августе настаивал на том, что реальные доходы населения России в 2017 году возрастут на 1,2%. Стоит напомнить, что подобные галлюцинации не безобидны: они ложатся в основу прогноза, который, в свою очередь, становится фундаментом бюджета. В результате бюджет, исходящий из заведомо приукрашенной реальности, включает в себя фискальное давление на экономику, которое оказывается для нее чрезмерным и может стать фатальным.



"Прогноз" Орешкина был грубо опровергнут жизнью. По официальным данным, в 2017 году реальные доходы населения России упали на 1,7%. Последние четыре года они неуклонно снижались, - и можно радоваться лишь тому, что в 2017 году темп их падения перестал нарастать и несколько замедлился. В 2014 году - на 0,7%, в 2015 - на 3,2%, в 2016 - на 5,8% и, наконец, в 2017 - на 1,7%. Всего за четыре года реальные доходы населения сжались на 11%.



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Эти данные весьма убедительно разоблачают несостоятельность коллективных бюрократических грез об устойчивом экономическом росте: ему просто неоткуда взяться и не на что опереться (рост цен на нефть, как показывает практика, сам по себе для этого недостаточен). Однако официальная статистика в условиях проведения разрушающей страну либеральной социально-экономической политики по понятным административно-политически причинам несовершенна. Как минимум, она основана на хроническом занижении роста цен и на принципиальном игнорировании исключительно высокого расслоения российского общества.



Попытка учесть влияние этих факторов ведет к шокирующим результатам.



Официальная инфляция за 2014−2017 годы составила 35,9%, однако социологические исследования свидетельствуют: рост цен, реально ощущаемый населением, превышал ее в 2015 году вдвое (26% против 12,9%). В начале декабря 2017 года представители Банка России признали, что "наблюдаемая инфляция" превышает официальную уже более чем втрое. Наиболее вероятно, что реальный рост цен, ощущаемый населением, превышает официальную инфляцию в среднем в 2,5 раза. В этом случае падение реальных доходов населения за последние четыре года заметно превысит треть и составит 36,3%.



Однако для понимания реальной ситуации, в которой находится основная часть граждан России, этого недостаточно. Ведь правящая тусовка - верхняя часть чиновничества и олигархия, - а также непосредственно обслуживающие ее интересы социальные группы в условиях высокой коррупции и монополизации наращивают свои доходы практически в любых условиях. Если предположить, что "верхние" 10% населения увеличивают свои реальные доходы в среднем хотя бы на 5% в год (хотя многочисленные скандалы свидетельствуют о более высоких темпах), получается, что реальные доходы 90% российского общества упали за последние 4 года на 42,8%, или в 1,75 раза.



Это цена не санкций и не холодной войны, развязанной Западом на уничтожение России и начатой приводом к власти на Украине откровенных фашистов. Это цена принципиального игнорирования российской социально-экономической политикой новой реальности. Ни враждебность Запада и прекращение кредитования им России, ни падение мировых цен на нефть не заставило российских либералов переориентироваться с обслуживания интересов глобальных спекулянтов на работу в интересах самой России. Впрочем, это логично: для этого им пришлось бы перестать быть либералами - и вступить в жестокий конфликт с широкими слоями "офшорной аристократии", заботливо пестовавшейся все 30 лет национального предательства.



Российские либералы, занимая ключевые посты в правительстве Медведева, финансовых структурах насколько можно судить по проводимой ими социально-экономической политике, верно служат глобальным спекулянтам. С этой точки зрения падение уровня жизни россиян представляется их безусловным достижением.



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Вероятно, они хорошо понимают, что, как отмечал президент Путин, развитие экономики будет устойчивым лишь в случае его опоры на рост благосостояния, - и, обслуживая несовместимые с самим существованием России интересы глобальных спекулянтов, делают все, чтобы не допустить этого роста и превращению отечественной экономики в глобальную силу.



Такова цена терпимости к идейным наследникам Гайдара, Чубайса и Ясина, неутомимо разрушающим нашу страну искусственно создаваемым "денежным голодом" и лишающих нас будущего в интересах Запада, развязавшего против нас холодную войну на уничтожение.



Решительный и полный отказ от либерализма, переход от разграбления страны к ее созиданию, комплексная модернизация инфраструктуры на основе ограничения финансовых спекуляций, коррупции и произвола монополий становится в прямом смысле слова условием выживания даже не нынешней России, а всей русской цивилизации как таковой.



Но времени для этого, что прекрасно сознают враги России на Западе и внутри нее, остается все меньше: терпение народа и особенно молодежи наглядным образом заканчивается, - и систематический обман народных надежд открывает дорогу самым разрушительным провокациям.



29.1.18 Источник - svpressa.ru

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