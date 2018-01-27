"Зачем-то пытался бежать...". Киргизского чабана опять подстрелили на узбекской границе

08:35 29.01.2018 Узбекские пограничники 27 января ранили в бедро киргизского чабана, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.



Житель села Ажек Джалал-Абадской области с отарой овец перешел на территорию Узбекистана. При задержании "зелеными фуражками" пастух зачем-то пытался бежать, тогда раздались выстрелы.



Раненого отвезли в Чустскую райбольницу Наманганской области Узбекистана. Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное.



Пограничники двух стран уже провели переговоры. Источник - vesti.uz

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