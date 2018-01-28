Кто кого предал в сирийском Африне? - М.Юсин

08:34 29.01.2018 Предательство в Африне



Обозреватель "Ъ" Максим Юсин о войне на севере Сирии и о драме курдов



По мере того как армия Турции развивает свое наступление в Африне, представители сирийских (и не только сирийских) курдов все чаще говорят о предательстве. Причем обвинения звучат в адрес как Запада, так и России.



Москву упрекают в том, что она за спиной курдов договорилась с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, дав зеленый свет операции "Оливковая ветвь" в Африне. И в целом это недалеко от истины. Накануне начала боевых действий в Россию прилетали главы Генштаба и разведки Турции - едва ли это было простым совпадением.



Как развивался конфликт в Сирийском Курдистане



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Кроме того, российские полицейские, размещенные в Сирийском Курдистане, были выведены из мест дислокации за несколько часов до того, как эти районы подверглись ударам турецкой авиации. Которая, естественно, не чувствовала бы себя столь вольготно в небе над Сирией, если бы Россия задействовала свои системы ПВО, находящиеся на базе "Хмеймим".



Почему турецкая операция перестала быть краткосрочной

Почему турецкая операция перестала быть краткосрочной



Все это так, но вот только предательства нет. В отличие от сирийского президента Башара Асада, курды не считаются союзниками России. Да, Москва пыталась разыграть курдскую карту в момент противостояния с президентом Эрдоганом после уничтожения бомбардировщика Су-24, но ни к каким конкретным договоренностям или альянсам это не привело. А после примирения с Анкарой потребность в таких альянсах отпала. Несмотря на всю специфику Эрдогана, его политики и манеры поведения, партнерские отношения с Турцией для России сейчас неизмеримо важнее союза с курдами - по целому ряду геополитических и экономических причин. К тому же сирийские курды отказались от предложения Москвы перейти под юрисдикцию Дамаска, что теоретически могло бы предотвратить турецкую операцию.



При желании Россию можно упрекнуть в пренебрежении интересами курдов, но отнюдь не в предательстве. Нельзя предать тех, кому ты ничего не обещал.



Другое дело - коалиция во главе с США. В ходе боевых действий против запрещенного в России "Исламского государства" именно курды были для американцев незаменимым союзником. А в какие-то моменты - и пушечным мясом. Так, при штурме столицы ИГ Ракки отряды сирийских курдов потеряли 650 человек убитыми, тогда как урон "антитеррористической коалиции" был минимальным. Что не помешало президенту Дональду Трампу приписать триумф в Ракке (как и в целом разгром "халифата") главным образом американцам, не вспомнив о курдских союзниках.



Союзники эти, впрочем, до последнего времени стабильно снабжались американским оружием, их обучали инструкторы из США. Альянс казался прочным, перспективным, в регионе курдов стали воспринимать как "агентов влияния" Вашингтона. Именно с проамериканскими курдскими отрядами правительственная армия Сирии (и стоявшая за ней Москва) вели в прошлом году ожесточенный спор за территории на левом берегу Евфрата.



Как Владимир Путин принимал в ноябре Реджепа Тайипа Эрдогана

Как Владимир Путин принимал в ноябре Реджепа Тайипа Эрдогана



Но вот для курдско-американского альянса настал момент истины. И испытания Эрдоганом этот союз не выдержал. США умыли руки, ограничившись дежурными и весьма вялыми призывами к мирному разрешению конфликта. То есть по сути курдов принесли в жертву турецкому лидеру. По-другому, видимо, и быть не могло. Турция - ключевое государство региона, союзник по НАТО, ставить себя на грань вооруженного конфликта с ней из-за курдов для Вашингтона немыслимо. К тому же курды свою главную миссию выполнили, "халифат" побежден, нужды в них больше нет.



Вроде бы все естественно. И неизбежно. И вполне в рамках реальной политики. Но горький осадок все равно остается.

28.1.18 Источник - kommersant.ru

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