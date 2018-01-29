Конституцией Сирии займутся в Сочи. На "Конгрессе нацдиалога"

08:29 29.01.2018 Состав участников Конгресса сирийского национального диалога до последнего момента остается неясным



В распоряжении "Ъ" оказался проект документов, которые будут рассматривать участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Мероприятие официально откроется завтра, однако большинство гостей приедет в черноморский город уже сегодня. По мнению источников "Ъ", главным итогом конгресса должно стать решение о формировании комиссии по подготовке конституционной реформы. Накануне конгресса в Сочи западные страны предложили свой, альтернативный проект урегулирования в Сирии и, как заявили "Ъ" сразу несколько источников, сделали все, чтобы мероприятие, инициированное Москвой, "провалилось".



По задумке России, в мероприятии должны принять участие 1600 делегатов, представляющих различные этноконфессиональные и политические группы Сирии. Однако точный состав участников оставался интригой до самого конца. Многие из тех, кто хотел приехать в Сочи, не получили приглашения, многие из тех, кого ждали, отказались. На своей странице в Facebook председатель Партии строительства сирийского государства Луэй Хусейн выразил надежду, что работа конгресса не превратится "в такой же хаос, как его подготовка". "Естественно, что приглашение 1600 человек в очень короткие сроки приводит к серьезным просчетам, как это происходит с сочинским конгрессом. До сих пор очень мало приглашений получено как в самой Сирии, так и за ее пределами",- написал он.



О конгрессе в Сочи говорят с октября 2017 года, когда с идеей его проведения выступил президент РФ Владимир Путин, но мероприятие несколько раз откладывалось. Москве пришлось убеждать в необходимости конгресса своих партнеров по сирийскому урегулированию - Тегеран и Анкару. Требовалась также поддержка среди сирийцев и со стороны мирового сообщества.



Обозреватель "Ъ" Максим Юсин о войне на севере Сирии и о драме курдов

Обозреватель "Ъ" Максим Юсин о войне на севере Сирии и о драме курдов



После долгих консультаций в Сочи отказалась приехать часть объединенной сирийской оппозиции, представленной в Высшем комитете по переговорам (ВКП). Об этом заявил глава комитета Насер аль-Харири по завершении межсирийских консультаций, которые в этот раз прошли в Вене, а не Женеве. Именно комитет представляет оппозицию на переговорах с Дамаском. Не будет в Сочи и курдской партии "Демократический союз", контролирующей значительную часть территории Сирии. Ее приезду воспротивилась Турция. Еще в декабре от участия в мероприятии отказались ведущие силы вооруженной оппозиции.



"Если к нам не хотят ехать те или иные политические силы - ничего страшного. Мы ждем в Сочи тех, чей голос до сих пор никто не слышал, представителей местных общин, административных советов,- сказал "Ъ" дипломатический источник в Москве.- Что сможет противопоставить оппозиция голосу народа?"



Понимая, что состав участников может вызывать сомнения в легитимности решений Сочи, российская дипломатия сделала ставку на то, чтобы получить поддержку ООН. А для этого требовалось доказать, что конгресс - часть женевского процесса и не противоречит резолюции СБ ООН 2254, касающейся сирийского урегулирования. Для этого было сделано многое. В частности, в тексте заключительного заявления конгресса, проект которого оказался в распоряжении "Ъ", упоминаются 12 принципов, обсуждаемых на переговорах в Женеве между сирийской оппозицией и правительством.



Кто из курдов может приехать в Сочи

Кто из курдов может приехать в Сочи



Заявление включает в себя обращение к генсеку ООН с призывом поручить его спецпосланнику "оказать содействие в организации конституционной комиссии в Женеве", задача которой - подготовить конституционную реформу. Еще одним итоговым документом конгресса должно стать одностраничное обращение его участников к мировому сообществу с просьбой "внести вклад в преодоление последствий войны и восстановление Сирии".



В итоге в субботу, практически в последний момент, генсек ООН Антониу Гутерриш согласился отправить в Сочи своего спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру. Это расценили как дипломатическую победу Москвы, так как многие сирийские политики хотели убедиться, что конгресс получит благословение ООН, прежде чем принять решение о поездке в Сочи.



Источники "Ъ" сообщили, что дождаться решения генсека Насеру аль-Харири советовал сам Стаффан де Мистура. Но глава ВКП не последовал совету. "Они очень спешили. Складывалось ощущение, что их торопят. Полагаю, что это были западные дипломаты, в первую очередь французы, настроенные саботировать Сочи в пользу "плана пятерых"",- сказал "Ъ" сирийский источник, знакомый с ситуацией внутри ВКП.



Эту версию подтверждает и еще один собеседник "Ъ", близкий к переговорам в Вене. Он процитировал слова французского дипломата, сказанные в кулуарах консультаций, что "ЕС не станет поддерживать никакой процесс восстановления Сирии во главе с Россией".



Как сирийская оппозиция раскололась о Башара Асада, едва успев объединиться

Как сирийская оппозиция раскололась о Башара Асада, едва успев объединиться



Детали плана "группы пяти" (США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Иордании), принятого в Вашингтоне 12 января, стали известны как раз в разгар консультаций в Вене. Среди главных пунктов - изменение формы правления в Сирии на парламентско-президентскую республику, децентрализация власти и проведение соответствующих реформ под внешним контролем. Дамаск этот план отверг, однако часть ВКП выразила готовность обсудить его наравне с сочинскими инициативами. И в этом контексте Москве было особенно важно присутствие на конгрессе господина де Мистуры. Ведь решения "пятерки" не являются признанным ООН документом, а документы Сочи могут быть включены в женевский процесс.



Как заявил "Ъ" председатель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль, противники приезда в Сочи внутри ВКП "сильно пожалели о своем отказе" после того, как узнали, что на конгресс едет господин де Мистура. Но итоги голосования внутри комитета, как убежден господин Джамиль, позволяют членам ВКП все-таки принять участие в конгрессе. За приезд в Сочи проголосовали 10 человек, против - 24. По уставу комитета квалифицированное большинство при голосовании внутри ВКП составляет 25 человек.



К тому же, отказавшись приехать в Сочи, Насер аль-Харири не отверг возможность принять к рассмотрению итоговые документы конгресса. "Если они будут способствовать выполнению резолюции 2254 СБ ООН, мы будем приветствовать это",- заявил он на пресс-конференции в Вене.



Пока же главной интригой Сочи остается вопрос - как 1600 человек за один день согласуют вопросы, компромисса по которым уже несколько лет не может найти оппозиция и официальный Дамаск в рамках переговоров в Женеве.



Марианна Беленькая

29.1.18 Источник - коммерсант

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