 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Снижение рождаемости тревожит власти Китая, - В.Скосырев
07:51 29.01.2018

Жизнь опровергла пророчество кайзера Вильгельма о "желтой опасности"

Чем больше семья, тем веселее. Этот традиционный взгляд полностью перевернули нынешние реалии. В 2017 году в КНР родилось меньше детей, чем в 2016-м. Соответственно и стареет население быстрее, чем рассчитывали власти, которые разрешили иметь по два ребенка. Но поскольку доходы выросли, молодые пары, подобно немцам и японцам, меньше склоны обзаводиться потомством. Поэтому представление, что в Поднебесной слишком много людей, неверно. Наоборот, нехватка рабочей силы ставит под вопрос перспективы экономического роста страны.

Предварительные данные об увеличении объема экономики Китая за прошлый год говорят о том, что она успешно развивается. По прогнозу Академии наук КНР, темпы роста могут составить 6,5%.

Но цифры о рождаемости отбрасывают длинную тень на долгосрочный потенциал. Как видно из сведений, опубликованных Государственным статистическим бюро, в 2017 году в стране родилось 17,23 млн человек. То есть на 630 тыс. меньше, чем в предыдущем году. Это намного меньше, чем ожидала Государственная комиссия здравоохранения и семейного планирования. Она считала, что новая политика в области деторождения приведет к тому, что число новорожденных подскочит к цифре более 20 млн.

Как напоминает газета South China Morning Post, Пекин отменил установку, позволяющую большинству семей иметь только по одному ребенку, в 2013 году. Тогда было разрешено парам, у которых хотя бы один партнер был единственным ребенком в его семье, иметь двух детей. Через два года правительство разрешило всем парам заводить по двое детей. Вот от этих послаблений комиссия и ожидала быстрой отдачи.

Но ожидания правительства не оправдались. Старинная традиция, предполагающая, что чем больше детей, тем лучше, не выдержала столкновения с реалиями сегодняшними. Ее подкосили развитие экономики и безжалостное проведение политики одного ребенка. Для молодых китайцев в городах да и в деревнях один ребенок – это норма, два – экстра, а три – сумасшествие. Фактически семей, получающих двойной доход и не имеющих детей, сейчас больше, чем семей с тремя или большим количеством отпрысков.

Такая демография не может не оказать долгосрочного влияния на экономическое и социальное развитие. Уже сейчас пенсионные фонды во многих провинциях превратились в дефицитные организации. Но это только небольшая часть растущих неприятностей.

Во-первых, ключевым фактором экономического чуда Китая был избыток рабочей силы. Сотни миллионов работников ушли из деревень и стали трудиться на фабриках и стройках. Причем политика одного ребенка проводилась одновременно с либерализацией экономики. Для детей, рожденных во время беби-бума 1950-х и 1960-х годов, открылась возможность лучше зарабатывать; в то же время старинные семейные ценности были подорваны политикой ограничения рождаемости. Люди стали меньше заботиться о продолжении рода. Это и дало демографический дивиденд.

Но это преимущество быстро исчезает по мере того, как рождаемость стала падать. Седеющее население будет, как утверждает Чжоу Сюнь, комментатор в Гонконге, испытывать меньше потребности в жилье, образовании и даже потребительских товарах. В то же время будет возрастать нагрузка на пенсионную систему, домохозяйства и все государство.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил: "Когда-то германский кайзер Вильгельм толковал о "желтой опасности", исходящей от Китая, ссылаясь на его огромное население. А сейчас по своему демографическому алгоритму, воспроизводству населения Китай приближается к европейским странам. Это ученые давно прогнозировали. На примере Японии, Южной Кореи, Тайваня. Там такая же культура. Но эти страны намного раньше Китая прошли индустриализацию. Сейчас вступили в стадию постиндустриального развития. Китай их активно догоняет".

Китай уже лет пять назад преодолел планку, теперь больше половины населения живет в городах. Люди хотят жить хорошо. И конечно, большую роль сыграла политика ограничения рождаемости. Это меняет поведенческие тренды.

В Китае обсуждается вопрос: будет ли нехватка рабочей силы серьезно мешать Китаю развиваться? Все-таки в деревне еще проживает 46–47% населения. Это дополнительный резерв, который можно использовать. "Думаю, он будет подпитывать демографический рост. Не случайно некоторые эксперты не совсем доверяют официальным цифрам о количестве населения, говорят, что реальные цифры несколько больше, – сказал Карнеев. – Я бы не сказал, что мы увидим какое-то катастрофическое последствие от нехватки рабочих рук. Тем более что в сельской местности остается масса населения числом много сотен миллионов. Там, кстати, постепенно возрождаются такие традиционные формы социальности, как большая патриархальная семья, необходимость обязательно иметь наследника. То есть пока рано говорить, что Китай столкнется с такой же тяжелой ситуацией, как в Японии, где слабый экономический рост связан с сокращением числа рабочих рук".

Владимир Скосырев

29.1.18

Источник - Независимая газета
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