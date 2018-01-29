Кабульский теракт как ответ Пакистана на политику Трампа, - И.Субботин

07:47 29.01.2018 Взрыв в Афганистане не лишил США решимости действовать в Центральной Азии



США не намерены отступать от своей стратегии в Афганистане. Такие выводы следуют из заявления президента США Дональда Трампа, которое он сделал в ответ на масштабные взрывы в Кабуле. В экспертной среде склонны трактовать нападения, унесшие десятки жизней мирных афганцев, как реакцию Пакистана на американскую политику в регионе. Не исключено, что Афганистан ждет волна протестов, прогнозируют аналитики.



"Все страны должны предпринять решительные действия против движения "Талибан" (запрещено в РФ. – "НГ") и террористической инфраструктуры, которая поддерживает их, – говорится в заявлении главы Белого дома. – Я осуждаю подлое нападение в Кабуле, в результате которого погибло много гражданских лиц и сотни получили ранения. Этот кровавый теракт лишь укрепляет нашу решимость и решимость наших афганских партнеров. Жестокость, к которой прибегает движение "Талибан", не достигнет своей цели". Президент США заметил, что его страна постарается, чтобы в Афганистане "не осталось террористов, которые бы в качестве своих целей избирали американцев" и их союзников.



На теракт, который унес жизни около сотни человек в Кабуле, отреагировал и командующий войсками США и НАТО в Афганистане американский генерал Джон Николсон. Он решил поддержать местные силы безопасности, которые внутри страны тут же стали объектом критики. "Сегодняшний теракт снова продемонстрировал, что враги Афганистана убивают всех подряд, – заявил военачальник. – Безоружные гражданские лица по всему Афганистану постоянно ощущают это на себе. Законное правительство Афганистана и его Вооруженные силы безустанно предпринимают шаги по защите всех афганцев, реагируют на эти теракты, проявляя храбрость и профессионализм". "Мы также продолжим нашу борьбу с экстремистами, с тем чтобы привнести мир в этот регион", – пообещал Николсон.



Напомним, что террорист-смертник привел в действие взрывчатку в машине скорой помощи, которая стояла в правительственном квартале Кабула вблизи офиса Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Группировка приписывала себе и атаку, которая произошла в афганской столице всего за неделю до последнего кровавого инцидента: нападению подвергся популярный среди туристов отель Intercontinental. По официальным данным, тогда жертвами боевиков стали 43 человека. Госдепартамент подтвердил, что в числе погибших оказались четыре гражданина Соединенных Штатов. Вероятно, слова Трампа о защите американцев, которые стали целью террористов, отсылают как раз к этому случаю.



В минувшие выходные некоторые сенаторы и депутаты афганского парламента выступили с критикой в адрес разведслужб. По данным телеканала Tolo News, законодатели заявили, что брешь в безопасности Исламской Республики – это позор для сотрудников силовых ведомств. "К сожалению, последняя атака была продолжением предыдущих нападений", – заявил депутат Саид Али Казими. "Мы удивлены подобной беспомощностью. Как долго наш народ должен страдать и умирать? Почему эти чиновники (ответственные за безопасность. – "НГ") не уходят со своих постов?" – возмутился сенатор Сафиулла Хашеми. Параллельно с этим ряд бывших военных офицеров заявили, что слабость следственных и разведывательных служб, а также органов безопасности является причиной ухудшения положения в области безопасности в стране, особенно в столице.



В экспертной среде указывают на то, что талибы демонстративно взяли на себя ответственность за взрыв, хотя раньше подобные атаки – с многочисленными жертвами среди мирного населения – движение не было склонно приписывать себе. "Можно предположить, что это и есть ответ на новую стратегию США, которая заключается в том числе в давлении на Пакистан", – заявил "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Аналитик не исключает, что давление США, которое уже вылилось в заморозку финансовой помощи Пакистану, может дойти до введения каких-то других санкций против пакистанской стороны.



В афганском экспертном сообществе первое место занимает версия о причастности Пакистана к теракту. "Но нужно смотреть на это и с учетом развития ситуации внутри Афганистана, – убежден Нессар. – Безусловно, с одной стороны, последние события показывают неэффективность работы афганских сил безопасности, в чем можно предъявить претензии и США, которые являются их основным спонсором и на плечах которых лежат тренировки и обеспечение. Самое болезненное для афганской политики – это то, что на фоне уже существующего кризиса легитимности власти теракты только обостряют ситуацию и подталкивают афганское общество к тому, чтобы кардинально решить эту проблему". Эксперт считает, что в ближайшее время Афганистан может ждать волна протестов.



Игорь Субботин



29.1.18 Источник - ng.ru

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