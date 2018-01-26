 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США и Россия ведут новую гонку вооружений против Китая, - "Newsweek"
02:01 29.01.2018

США и Россия ведут новую гонку вооружений, чтобы противостоять Китаю. Мэттис добивается влияния в Юго-Восточной Азии

Закари Фрайер-Биггс | Newsweek

"У поездки министра обороны Джеймса Мэттиса на Дальний Восток на этой неделе было две цели: шарм и оружие", - утверждает Newsweek.

Пока президент Дональд Трамп говорит (и пишет в Twitter) о внешней политике по принципу "Америка прежде всего", что позволит американцам снова "побеждать", таким чиновникам, как Мэттис, приходится убеждать страны перейти на сторону США, отдалившись от их близкого соседа Китая и вездесущего производителя оружия России, пишет автор статьи Закари Фрайер-Биггс.

Для начала Мэттис улыбался - довольно много, в том числе во время своей поездки в Индонезию, итогом которой стало предварительное соглашение на продажу 48 истребителей F-16, и во Вьетнам, говорится в статье.

"Вашингтон обеспокоен тем, что Китай, активно захватывающий каждую скалу в Южно-Китайском море, установит свое господство над меньшими странами, окружающими эту акваторию, а Россия станет их главным поставщиком оружия", - поясняет автор.

"Они заполнят вакуум, если США там не будет, - говорит заместитель помощника министра обороны по региону Южной и Юго-Восточной Азии Джо Фелтер. - Мы считаем Китай и Россию конкурентами, и, безусловно, некоторые их действия должны заставить эти страны забеспокоиться".

Поездка Мэттиса прошла на фоне попыток Трампа увеличить продажи американского оружия, чтобы ликвидировать торговый дефицит и укрепить экономику США. Его план включает в себя и изменения правил экспорта, которые позволят облегчить вывоз, и агрессивную рекламу за рубежом, призывающую покупать у Америки, говорится в статье.

"Индивидуальные торговые соглашения пока не подписаны, но стратегия национальной безопасности Трампа, опубликованная в декабре, свидетельствует о том, что администрация хочет вновь обратить внимание на Восточную Азию. Программный документ в значительной степени посвящен соперничеству с Китаем и Россией, и в нем говорится о необходимости тесно сотрудничать с союзниками в регионе, чтобы укрепить экономические связи, сдерживая рост влияния Китая. Отсюда и поездка Мэттиса", - отмечает автор.

Помимо обсуждения совместных военных учений и продажи оружия, по словам Фелтера, более масштабной целью Мэттиса было показать небольшим государствам, что США не отказываются от роли последней супердержавы мира, несмотря на заявления Трампа в духе "Америка прежде всего".

Мэттис прибыл во Вьетнам через день после того, как страну покинул российский министр обороны Сергей Шойгу, который расхваливал силу российского оружия, испытанного в Сирии.

В ходе визита Шойгу говорил о давних связях между Россией и Вьетнамом, восходящих ко временам Вьетнамской войны. Индонезия также покупает много военной техники в России, причем главным конкурентом большого истребителя F-16 является российский Су-35, говорится в статье.

Источник - Inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517180460
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