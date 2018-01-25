 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему казахи пошли с Россией, а не с Китаем или Джунгарией? - Л.Бобров
01:40 29.01.2018

260 лет назад перестала существовать Джунгария – последняя кочевая империя на евразийском континенте, под управлением которой долгое время находилась часть современных территорий на востоке и юго-востоке современного Казахстана.

В 40-х годах XVIII века казахи встали перед непростым выбором – с кем идти дальше: с Россией, Цинским Китаем или Джунгарией? Наиболее вероятной была перспектива создания единого джунгаро-казахского государства, считает Леонид Бобров, ученый-номадовед из Новосибирска. Так почему эта идея так и осталась нереализованной? И что было бы, если бы она осуществилась?

– Джунгарское ханство возникло на базе союза западно-монгольских, или "ойратских", племен в 1635 году после объединительного съезда четырех крупных племен под эгидой князей из клана чорос, – рассказывает ученый. – Джунгарию можно сравнить со Спартой, где тоже все стороны жизни были заточены на войну.

Если посмотреть на цинские миниатюры (Цинская империя – это государство, которое объединяло маньчжуров, китайцев и монголов), то можно увидеть интересную вещь: цины вооружены луками, а джунгары – ружьями. Джунгария была единственным кочевым государством в Центральной Азии, сумевшим наладить в степи производство ружей и пушек.

Причем излишки ружей продавались за границу. Например, в русские крепости Южной Сибири. Производство огнестрельного оружия джунгары на-ладили с помощью пленных специалистов. Один из них – швед Иоганн Густав Ренат, который был вначале пленен русскими под Полтавой, а затем попал в плен к джунгарам. Какое-то время Ренат колол и таскал камни для строительства степных дворцов, но, узнав, какой ценный специалист попал к ним руки, джунгарский правитель Цэвэн Рабдан поручил ему создание артиллерийского парка.

Новый правитель Джунгарии Галдан Цэрэн очень не хотел отпускать Рената обратно в Швецию, но, в конце концов, уступил его настойчивым просьбам. Правитель надеялся, что те мастера, которых обучил Ренат, будут лить пушки и дальше. Считается, что швед изготовил около двадцати пушек и десяти мортир, однако реально их было больше. Но Ренат скрыл это от русского посла, с караваном которого отправлялся в Санкт-Петербург. Его могли арестовать за помощь джунгарам: Россия опасалась воинственных соседей.

Посол, записывая в своем дневнике данные, полученные от шведа, сделал пометку: "русские пленные говорят, что Ренат сделал гораздо больше". И поставил многоточие, но добыть точные цифры не смог. Галдан Цэрэн, понимая, что русские могут отомстить Ренату, отправил вместе с русским и свое посольство.

По прибытии в Санкт-Петербург местные власти попытались задержать Рената, но джунгарский посол оказал шведу последнюю услугу – того беспрепятственно отправили на родину. В целом эта история завершилась благополучно: Ренат вернулся на родину богатым человеком. Галдан Цэрэн, высоко ценя его заслуги перед Джунгарией, на прощание щедро одарил шведа золотом и серебром.

Правда, самый главный подарок правителя – огромный сад, который в степи считался элементом роскоши, он, уезжая, разумеется, оставил. В Джунгарии еще долго помнили Рената: те мастера, которых он обучил, продолжали лить пушки. И к 40-м годам XVIII века у джунгар было 50 пушек.

Почему же столь мощная кочевая империя исчезла с лица земли, практически не оставив после себя никаких следов? Дело в том, что в Джунгарии началась междоусобная война, и знаменитый князь Амурсана бежал в Китай, откуда привел цинские войска. Поскольку он был своим, соотечественники не стали с ним сражаться, и считавшаяся доселе непобедимой Джунгария в итоге была оккупирована цинскими войсками.

Когда Амурсана опомнился, было уже поздно. Большинство территории контролировали цины, а самое главное – часть джунгарской знати перешла на сторону врага. Восстание, поднятое Амурсаной, было потоплено в крови.

В 1757 году последняя кочевая империя на континенте прекратила свое существование – она было полностью уничтожена Цинским Китаем. Население Джунгарии было либо вырезано, либо погибло от болезней, либо бежало из страны. Вопрос: какое все это имеет отношение к Казахстану? Сейчас почему-то упускают из виду, что в 40-х годах XVIII века казахи, теснимые со всех сторон внешними врагами, встали перед непростым выбором, с кем идти дальше – с Россией, Цинским Китаем или Джунгарией?

Как ведет себя Цинский Китай, казахи видели на примере той же Джунгарии: в случае победы вероломно вырезались целые племена. В Джунгарии к тому моменту сложилась сильная ханская власть, где уровень централизации был значительно выше, чем в казахских жузах. Поэтому идея создания единого джунгаро-казахского государства представлялась наиболее вероятной. Но Галдан Бошокту-хан, один из первых правителей Джунгарии, воюя с казахами, требовал, чтобы они приняли ламаизм. Галдан Цэрэн на этом уже не настаивал.

Он просто хотел, чтобы джунгары и казахи объединились в рамках одного государства. Старший жуз даже присягнул Джунгарии, и многие казахские правители отправили туда своих сыновей в заложники. Но эта покорность была мнимой, в целом казахи не подчинились джунгарам и при любой возможности сражались за свою свободу. Слишком много между ними было крови и взаимных обид. Словом, перспектива создания джунгаро-казахского государства оказалась труднореализуемой в силу жесточайших противоречий.

Если обратиться к современности, это было бы равнозначно тому, как если бы быстро и сразу примирить Германию и СССР после второй мировой войны, создав из них единое государство. Поэтому казахи предпочли Россию как третью сторону в этом конфликте.

Но Казахстан, как Китай и Россия, – в некотором смысле наследники Джунгарии. К концу 50-х годов XVIII века Цинская империя вырезала почти всех джунгар. То есть в Джунгарии собственно джунгар не осталось. Ее поделили на три части. Восточный Туркестан и часть Западной Монголии достались Китаю, Горный Алтай – Российской империи, а бассейн реки Или, Тарбагатай и юг от Балхаша стали казахскими. В общем, получилось, что больше всех от разгрома Джунгарии выиграли казахи – они сумели занять самые благодатные кочевья. Что интересно, в Казахстане джунгар до сих пор воспринимают как врагов. Это сравнимо с победой Московской Руси над Золотой Ордой в битвах на Куликовом поле и на реке Угре: русские заняли территории, некогда принадлежавшие врагу. И как сейчас история Орды – это часть истории России, так и история Джунгарии – часть истории Казахстана. Это, как считает Леонид Бобров, должно подвигнуть казахстанских ученых к тому, чтобы более внимательно изучать не только джунгаро-казахские войны, но и культурный обмен между джунгарами и казахами.

Сара Садык
25-01-2018

Источник - camonitor.kz
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