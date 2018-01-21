 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан: За инцидентом с пожаром в "актюбинском" автобусе таится история отчаяния и безысходности
00:25 29.01.2018

Изнуряющая поездка на автобусе в Россию закончилась для 52 мигрантов из Узбекистана трагедией, когда в их автобусе произошел пожар. Автобус загорелся на дороге в Актюбинской области на северо-западе Казахстана. Лишь пятерым удалось выпрыгнуть из него и спастись.

Многие тысячи людей ежегодно пользуются этим самым дешевым способом добраться до России, куда они ездят на заработки, выполняя черную работу за ничтожную зарплату.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отреагировал на трагедию в тот же день, выступив с заявлением и соболезнованиями, которые зачитывали на круглосуточном новостном телеканале "Узбекистон-24". Затем он дал указание создать правительственную комиссию во главе с премьер-министром для расследования причин аварии и установления личности всех жертв. По словам следователей, судя по предварительным признакам, пожар вызвало короткое замыкание, но обнаружение точной технической причины - это лишь верхушка айсберга.

Незадолго до трагедии в очередной раз был поднят вопрос об отчаянном положении трудовых мигрантов. В частности, по этому поводу высказался 51-летний бизнесмен из Намангана Агзам Абдуллаев. Четырнадцать лет назад Абдуллаев уехал из Узбекистана в Москву, где устроился на работу врачом. Затем он переехал в Казань, где занялся бизнесом. В последнее время он активно консультирует планирующих отправиться в Россию соотечественников и лоббирует их интересы среди власть предержащих в Ташкенте. "Мигранты могут добраться из Ташкента в Казань на автобусе за 5 тысяч рублей (87 долларов). Стоимость авиабилета составляет 17 тысяч рублей (300 долларов). Билет на поезд стоит 10 тысяч рублей (175 долларов США). Это рабочие, люди с небольшим числом навыков. Предприниматели или прочие люди с деньгами не подвергаются таким испытаниям", - написал Абдуллаев в Facebook 17 января.

Несмотря на заявления Мирзиеева о стремлении к большей открытости и прозрачности, правительство продолжает придерживаться неправдоподобных данных, согласно которым уровень безработицы в стране составляет менее 6%. На самом деле миллионы узбекистанцев вынуждены уезжать за рубеж, в основном в Россию, где они трудятся за скромную плату в несколько сотен долларов в месяц.

Одной из проблем, которые подчеркивал Абдуллаев, являются финансовые и бюрократические препоны при получении патентов на работу в России. "Российская казна получает большой доход от труда мигрантов. Разве не может Узбекистан заключить договор о снижении стоимости патентов на работу и сокращении бюрократических препонов для легализации мигрантов?" - задал вопрос Абдуллаев.

Дело в том, что ехать на автобусе многих заставляют именно бюрократическая волокита и финансовые соображения. Дорога из Узбекистана в Россию на автобусе занимает около трех дней. Важную роль в пути играет цепочка "проводников", помогающих пассажирам добраться до места с минимальным числом проблем. Первый "проводник" собирает в Узбекистане от 50 до 60 человек, желающих совершить поездку, и отправляет их к исходной точке на казахской стороне границы. Поскольку у опытных "проводников" есть связи среди персонала пограничных постов, они обычно способны помочь обойти длинные очереди на границе и избавить клиента от вымогательства крупных взяток. Узбекские таможенники особенно известны тем, что придираются к малейшим проблемам с документами или декларацией.

Для погибших во время пожара на этой неделе путешествие началось в селе Жибек Жолы (Шелковый путь) в Южно-Казахстанской области. Люди сели в двухэтажный автобус с казахскими номерами и, по словам полиции, нагрузили автобус огромным количеством багажа. Согласно сообщению одного издания, автобус немецкой марки Kässbohrer-Setra 1989 года выпуска перевозил пассажиров без необходимой лицензии. Карта техосмотра автобуса истекла еще два года назад.

В Казахстане эстафета переходит к казахскому "проводнику", который отвечает за решение потенциальных трудностей на казахской территории и при пересечении границы с Россией.

По словам Хуршида Бердиева, который дважды ездил автобусом в Москву и обратно, опытные "проводники" играют ключевую роль, т.к. способны решить проблемы с документами, которых невозможно избежать при прохождении паспортного контроля в аэропорту. "Если в аэропорту ты не понравился сотруднику российского паспортного контроля или полиции, тебя могут депортировать. Проверки в наземных пунктах пересечения границы не так строги. Там водители, везущие узбекских рабочих-мигрантов, подмазывают сотрудников пограничной службы на российской и казахской стороне", - сказал Бердиев.

Летом пассажиры задыхаются в автобусах от жары, т.к. кондиционеры обычно не работают, а зимой дрожат от холода. Сейчас температура в казахской степи составляет -20 градусов Цельсия. Акбар Суюнов, художник и декоратор из Ташкента, помнит, как в ноябре 2013 года ездил на автобусе в Москву. "Друзья сказали, что я могу добраться до Москвы за 100 долларов. Я удачно пересек границу и сел на автобус, полный моих соотечественников. Поездка заняла три дня, и это был настоящий ад. Водители - они были из Казахстана - говорили с нами, как с осужденными. Если кто-то жаловался, они грозились вышвырнуть его из автобуса. На улице стоял ноябрь, и никто не хотел умереть от холода в казахской степи", - сказал Суюнов.

Подробности недавней трагедии с пожаром в автобусе, о которых рассказали ведущие расследование специалисты, вызывают ужас. По предоставленной полицией предварительной информации, судя по всему, в автобусе было мало кислорода, предположительно из-за сочетания плохой вентиляции, скученности и ранней, возможно, еще не обнаруженной стадии пожара. Поэтому когда открыли дверь, салон автобуса поглотил огненный шар. По словам следователей, некоторые из пассажиров, возможно, потеряли сознание из-за токсичных паров еще до взрыва. Между тем руководитель Актюбинского областного отделения Минздрава Асет Калиев сказал, что по крайней мере некоторые из пассажиров погибли от огня, а не удушья.

Авария вызвала в Узбекистане волну негативных эмоций. Многие требовали, чтобы Мирзиеев объявил день траура. Это не единичный подобный несчастный случай. В октябре автобус с узбекскими мигрантами в российской Владимирской области столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Из 55 пассажиров погибли 17 человек, включая двоих детей.

"Очередная страшная трагедия, где продолжают гибнуть граждане моей страны, - написала всемирно известный фотограф Умида Ахмедова на своей странице в Facebook. - Как можно смеяться и радоваться жизни, когда такое случается с твоими соотечественниками, людьми еще молодыми?"

Оригинал публикации: Behind Uzbekistan"s Bus Tragedy, a Story of Grinding Despair
Опубликовано 21/01/2018

Источник - eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517174700
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