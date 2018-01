Таджикистан: Будущее за исламскими банками? - EurasiaNet

00:23 29.01.2018 Многие традиционные банки в Таджикистане находятся в тяжелом положении из-за хронической бесхозяйственности и неэффективного управления. Их проблемы создают почву для процветания открытых недавно исламских банков.



В 2014 году, когда правительство приняло закон об исламских банках, на рынок вышел Alif Capital, ставший первой компанией в стране, предлагающей банковские услуги на строго исламских принципах. По всему Душанбе появились билборды, рекламирующие беспроцентные потребительские кредиты сроком до 6 месяцев. В те времена такое было новинкой.



"Мы не предоставляем наши услуги ради маркетинга, удовлетворения какого-то „неудовлетворенного спроса" или завоевания какой-то „ниши"", - сообщил Eurasianet.org по электронной почте глава Alif Capital Абдулло Курбонов. - Мы предоставляем наши услуги в соответствии с шариатом - насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством - из-за нашей личной позиции, наших личных принципов".



В широком смысле исламский банкинг основан на принципе, что использование денег исключительно ради того, чтобы заработать еще денег, является греховным. Соответственно, спекуляция и взимание процентов по кредиту запрещены. Это порождает множество альтернативных продуктов, таких как "мушарака", когда кредитор вступает в партнерство с клиентом и таким образом получает прибыль от бизнеса, а не просто взыскивает проценты вне зависимости от положения предприятия. Есть также вариант под названием "мудараба", когда кредитное учреждение выступает в качестве пассивного партнера, предоставляющего деньги, но не принимающего активного участия в ведении дел. Доход в таких ситуациях стороны обычно делят пополам. Предприятиям, получающим подобные кредиты, не разрешается инвестировать в сектора, которые считаются греховными (харам), включая производство алкоголя или содержание игорных заведений.



Правительство относится к развитию исламских банков с некоторой неуверенностью, а вот население, по всей видимости, им радо. В своем исследовании о перспективах развития исламских микрофинансовых учреждений в Таджикистане Манидже Саби, научный сотрудник The Sage Colleges, обнаружила, что хотя многие не очень понимают, какие конкретные услуги и условия могут предложить исламские банки, большинство населения в целом позитивно относится к данной концепции.



"Таджикские респонденты сообщили, что причиной их предпочтения была сильная религиозная ответственность", - отметила Саби в своей опубликованной в 2016 году статье "Понимание и восприятие исламского микрофинансирования среди получателей микрокредитов в Киргизии и Таджикистане".



Некоторые из различий между традиционными и исламскими банками, возможно, не особо значительны.



При выдаче потребительских кредитов банки вроде Alif Capital передают средства за приобретаемый клиентом товар - будь то бытовая техника или автомобили - напрямую розничным торговцам. Затем клиент погашает долг перед банком в рассрочку. Банк зарабатывает, получая комиссионные от продавца.



Депозиты, как правило, считаются инвестициями, а не просто деньгами, положенными под проценты.



Мехурбон Бурхонов, эксперт по исламским банкам, сказал Eurasianet.org, что тот факт, что получателям кредитов обычно не выдают наличные на руки, существенно снижает риски.



"Если, например, вы хотите взять ипотечный кредит, оплата производится полностью непосредственно владельцу квартиры. Или, если вы хотите получить потребительский кредит, банк осуществит платеж с одного счета на другой. Даже если вы хотите купить товары в Германии, банк перечислит деньги продавцу в Германии, а вы на руки денег не получите", - сказал Бурхонов.



По словам Бурхонова, исламские банки, как правило, скрупулезно оценивают инвестиционные проекты, поскольку в случае неудачи они несут большие убытки. Подобное является нехарактерным для Таджикистана, где легкость получения кредитов - по сути, широко распространенная практика предоставления кредитов "друзьям" и "друзьям друзей" - за последние несколько лет стала причиной кризиса в банковском секторе.



Однако поддержка обществом нарождающихся исламских банков не является абсолютной. В проведенных Саби в Таджикистане исследованиях значительное большинство респондентов с подозрением отнеслось к требованию делить прибыль с кредиторами.



Глава Alif Capital Курбонов отметил, что по причине соблюдения его банком исламских принципов он всегда финансировал транзакции, за которыми стоит реальное имущество.



"Кроме того, помимо составления списка вещей, которые мы хотим сделать, мы также составили список того, чем мы заниматься не желаем. Например, мы не вышли на валютный рынок - т.е. рынок купли-продажи иностранной валюты - потому что считаем, что это отвлечет нас от наших целевых клиентов", - сказал Курбонов.



Именно благодаря этой бизнес-модели, по словам Курбонова, Alif Capital расширил свой портфель активов со 100 тысяч долларов в 2014 году до нынешних 2,5 миллиона долларов. Сначала в банке работало всего трое человек, а теперь число служащих разрослось до 90, и банк обслуживает примерно 10 тысяч клиентов.



Хотя эти суммы могут показаться скромными, темпы роста банка вызвали интерес у конкурентов.



В октябре Сохибкорбанк объявил, что вступил в переговоры с Исламской корпорации развития частного сектора, филиалом расположенного в Саудовской Аравии Исламского банка развития, с целью изучения путей полного перехода к исламскому банкингу.



"После полной трансформации Сохибкорбанк будет иметь все возможности, чтобы стать лидером в сфере исламского финансирования в Таджикистане и каналом для привлечения инвестиций в экономику и банковский сектор из мусульманского мира", - говорится в пресс-релизе банка.



Однако эксперты обеспокоены тем, что хотя существует соответствующее законодательство, регулирующее данный сектор, правила работы исламских банков четко не определены. Кроме того, в Таджикистане ощущается хроническая нехватка персонала, обладающего познаниями одновременно в сфере финансов и исламского права.



Частично именно по этим причинам застопорились планы Бонки рушди Точикистон - дочерней компании переживающего кризис Тоджиксодиротбанка - перейти на исламский банкинг. В ноябре 2015 года этот банк объявил с помпой о заключении контракта с Исламским банком развития на оказание помощи в превращении в исламский банк, но значительного прогресс с тех пор достигнуть не удалось.



Начальник отдела казначейства Бонки рушди Точикистон Сорбон Рахматов сказал Eurasianet.org, что подобные проволочки вызывают сожаление, поскольку исламский банкинг мог бы сыграть важную роль в восстановлении доверия общества к кредитному сектору. "В связи с тем, что финансирование осуществляется посредством форвардных контрактов на продажу, или через мударабу, и что благодаря этому долговые обязательства не перепродаются, эта форма финансирования является стабильной", - сказал Рахматов.



Но даже самые ярые сторонники исламского банкинга не считают его панацеей от всех бед в финансовом секторе Таджикистана. По словам Курбонова, главная причина, по которой некоторые банки сегодня столкнулись с такими проблемами - это неадекватное корпоративное управление.



"Исламский банкинг может обеспечить всеобъемлющую основу для управления рисками и разумного ведения банковского дела. Однако даже без внедрения новых моделей финансовый сектор может значительно улучшить свое положение за счет более строгого соблюдения существующих методов корпоративного управления", - сказал Курбонов.



Оригинал публикации: Tajikistan: Is Islamic Banking the Future?

Опубликовано 25/01/2018 Источник - EurasiaNet, США

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517174580

Новости Казахстана