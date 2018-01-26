 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкекская ТЭЦ едва не взорвалась в пик холодов
00:18 29.01.2018

Нам удалось избежать крупной аварии на ТЭЦ Бишкека, - А.Калиев -

Предыстория: На ТЭЦ Бишкека произошла авария

Tazabek - Согласно данным Кыргызгидромет об аномальном снижении температуры воздуха с 26 по 30 января 2018 года, на ТЭЦ Бишкека были приняты все необходимые меры для обеспечения штатного режима работы теплоэнергоцентрали. Об этом сегодня, 27 января, на пресс-конференции в правительстве сказал глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Однако, несмотря на данные меры, 26 января в 18:00 на ТЭЦ Бишкек была снижена нагрузка с 340( из них 145 МВт на новом блоке и 195 МВт на старых котлоагрегатах) до 154 МВт (из них 134 МВт на новом блоке и 20 МВт на старых котлоагрегатах) из-за временного отказа оборудования подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов, рассказал глава комитета. При этом, как добавил А.Калиев температура подпиточной воды была снижена с плюс 84 градусов до плюс 62.

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"Нам удалось избежать крупной аварии", - заявил он, добавив, что это за счет установленного нового оборудования.

"150 мегаватная станция вчера обеспечила хорошую подпорку и резерв мощности на старом оборудовании составил порядка 20 мегаватт. Из-за снижения подпиточной воды температура воды была снижена с 84 до 62 градусов. С 18 часов вчерашнего вечера по сегодняшний день работают специалисты на ТЭЦ Бишкека, задействованы все необходимые средства. В настоящее время ведется работа. В настоящее время нагрузка на ТЭЦ составляет 217 МВТ, никаких ограничений нет, республика обеспечивается бесперебойным электроснабжением. Из ТЭЦ сейчас выходит порядка 50 градусов тепла, на обработке - около 30 градусов и расход воды составляет порядка 17 тыс. на выходе, и на обработке около 15 тыс.", - добавил он.

Справка Tazabek: При реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек" 8 котлоагрегатов и 4 турбоагрегатов заменены на два новых энергетических блока, которые спроектированы и сжигают 100% местных углей Кавакского месторождения. Состоящее в эксплуатации старое оборудование (16 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов) ТЭЦ г.Бишкек может потреблять угли местных марок угля с "подсветкой" природным газом, что экономически затратно. Поэтому по техническим параметрам старые котлы работают преимущественно на высококалорийных импортных углях и по возможности с добавлением местных марок угля. В Кыргызстане 16 июля 2013 года между ОАО "Электрические станции" и китайской компанией ТВЕА было заключено контрактное соглашение на реализацию проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" на сумму $386 млн. По кредитному соглашению, между правительством Кыргызской Республики и Экспортно-импортным банком Китая от 11 сентября 2013 года, ратифицированному законом КР в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики от 23 декабря 2013 года N 224, предоставлен льготный кредит Министерству финансов КР для реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" на следующих условиях: - сумма кредита - $386 млн, - процентная ставка 2% годовых, - срок погашения 20 лет, - срок окончательного погашения - 21 сентября 2034 года, - льготный период на выплату основного долга - 11 лет, - погашение основной суммы с 21 марта 2025 года по 21 сентября 2034 года, - штрафные санкции за просроченные платежи - 5% годовых. Кредит выдан без залогового обеспечения, под гарантию правительства КР, говорится в сообщении.

ОАО "Электрические станции" производят выплаты по кредиту в Министерство финансов КР, в свою очередь, Министерство финансов погашает обязательства перед Экспортно-импортным банком Китая.

Источник - tazabek.kg
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