 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ким Чен Ын переиграл США на Корейском полуострове, - А.Плотников
00:13 29.01.2018

Пхеньян смог очень удачно "перевести стрелки" с военной риторики на вопрос сотрудничества и взаимодействия, полагает эксперт

"Реалист": Команды Северной Кореи и Южной Кореи впервые создадут совместную женскую сборную по хоккею. Более того, будут вместе представлять Корейский полуостров на церемонии открытия Олимпиады. Чего Вы ожидаете от этого процесса?

Алексей Плотников: Есть несколько моментов, которые следует отметить. Прежде всего, это очень чувствительный, упреждающий и "ассиметричный" удар по той политике размахивания дубинкой, которую в последнее время проводил Дональд Трамп и Америка. Здесь я склонен согласиться с оценкой Владимиром Путиным последнего выступления Ким Чен Ына. С его тезисом о том, что северокорейский лидер явно переиграл американцев в этом вопросе, опередив их с той инициативой, которой от него не ждали. Это первое.

Второе. Я думаю, что Ким Чен Ын может уверенно записать себе в актив то, что он нажал на ту нужную "чувствительную кнопку", которая может дать дополнительные очки и ему как лидеру, и КНДР, как стране. Это вопрос корейского урегулирования, или, точнее, налаживания межкорейского диалога, которого так не хватало в последнее время.

Эта мысль, это предложение, как мы видели, очень активно подхватили южные корейцы, которые сами далеко не в восторге от той политики, которую они вынуждены проводить, находясь в зависимом положении от США. Для них идея корейского единства, безусловно, является более существенной, чем размещение на своей территории американских систем противоракетного оружия, что, как мы знаем, последовательно реализуется США.

Наконец, третье. Я думаю, что Ким Чен Ын – в первую очередь, безусловно, отстаивая интересы своей страны – смог очень удачно "перевести стрелки" с военной риторики на вопрос сотрудничества и взаимодействия в столь важном для обеих Корей вопросе, показав всем, что Северная Корея - конструктивная и договороспособная страна, она протягивает руку своим южнокорейским братьям и заявляет лишний раз о том, что всегда стремилась к единству Кореи.

Такой жест - участие в Олимпиаде – во многом является символичным.

Еще раз подчеркну: этой инициативой, этим выступлением Ким Чен Ын очевидно "переиграл" американцев, обеспечив себе на данном этапе важную стратегическую инициативу.

Что же касается самой проблемы – вопроса объединения Кореи, то это, очевидно, вопрос не ближайшего будущего.

"Реалист": Единая Корея американцам и китайцам нужна? Как вы считаете?

Алексей Плотников: Единая Корея, прежде всего, не нужна американцам. Давайте скажем прямо: американцы делают все для того, чтобы этого не допустить. Политика "разделяй и властвуй", политика манипулирования, политика, основанная на очень сильной военной – а, значит. И внешнеполитической - зависимости Южной Кореи от Америки – "стержень" политики Вашингтона в регионе. Зачем допускать урегулирования на Корейском полуострове, образования единого государства, предположим, по формуле "одна страна – две системы", о чем говорят уже довольно давно? А вдруг эта страна захочет играть более самостоятельно роль? США это очевидно не нужно.

Точно так же американцы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы дать возможность окончательно урегулировать российско-японские отношения. Напомним, именно Америка подтолкнула и "стимулировала" Токио (включая прямую угрозу не вернуть Окинаву) на выдвижение заведомо неприемлемых для СССР дополнительных территориальных претензий на южные Курилы с тем, чтобы в пятидесятых годах прошлого века не допустить заключения соответствующих соглашений между нашими странами на условиях Совместной декларации 1956 г.

Как отнесется к этому Китай? Вопрос сложный. Я выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что для Китая, так же как для нашей страны, в целом, в перспективе, предпочтительнее будет единая Корея. Наиболее приемлемым, на данный момент, может стать формат, который был в свое время "задействован" Китаем и о котором, повторим, в последнее время говорят довольно часто применительно к Корее: это воссоединение страны по формуле "одна страна – две системы".

То есть создание на конфедеративной основе общих (совместных) органов власти, при том, что в каждой стране останется свое правительство и своя социально-политическая система, то есть примерно то, что произошло, когда объединился Китай с Гонконгом, и потом с Макао.

Однако процесс этот сложный, длительный и, безусловно, требующий доброй воли и согласия обеих Корей.

Алексей Плотников – доктор исторических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, специально для ИА "Реалист"
Москва, 27.01.2018,

Источник - realtribune.ru
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