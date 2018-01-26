 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 28.01.2018
23:12  Саули Ниинисте разгромно переизбран президентом Финляндии
19:50  Суд в Актобе арестовал водителя сгоревшего "узбекского" автобуса - Кыргызбаева
18:19  Узбекистан выиграл молодежный Чемпионат Азии по футболу
14:17  На улицах Бишкека уже замерзло 15 человек
13:50  "Столкновение миров": 45 лет назад США проиграли войну во Вьетнаме
13:44  В Ашхабаде построят отель с 700-метровой рекой и правительственную трибуну (фото)
13:35  Нет - СССР! В Ташкенте снесли "Дом кино"
10:49  За Назарбаевым предлагают закрепить пожизненное руководство Советом безопасности Казахстана
10:23  В Туркменистане - трое новых вице-премьер-министров и шесть министров
10:21  Создан оперативный штаб по восстановлению теплоснабжения Бишкека
10:16  В Казахстане реальная зарплата падает третий год подряд
10:10  Олимпийские игры в стратегии гибридной войны, - Д.Седов
10:09  Германия: выход из политического кризиса или закат социал-демократии? - Н.Меден
10:03  "Северный поток-2" рвет Германию пополам. Американцы отчаянно против, - "СП"
00:34  За что В.Высоцкого запрещали в Узбекистане? - А.Ходжаев
Суббота, 27.01.2018
20:58  "Смешной, небритый, пьяный...". ФБР рассекретило причину загадочной смерти экс-рос-министра Лесина
19:52  Постпредшу США при ООН Никки Хейли обвинили в секс-связи с Трампом
18:35  Пророссийский Земан побеждает на выборах президента Чехии
18:28  В центре Кабула талибы взорвали "скорую помощь" - почти 100 погибших
17:07  Президент Монголии пригласил спасших его жизнь от нацистов 28 лет назад супругов из Германии в Улан-Батор
16:05  Голландский суд разморозил принадлежащие Казахстану $ 22 млрд. Не зря Елбасы слетал к Трампу
16:01  Отказ от легитимности раздела 90-х инициирует не Путин и не Россия, а Трамп, - М.Хазин
15:58  О названии Иерусалима в "Договоре Умара", - П.Густерин
14:32  При атаке Кабульского отеля Intercontinental 20/01 погиб член пиар-команды Трампа - Гленн Селинг
12:19  Для Киева Высоцкий и Цой страшнее российских танков, - "СП"
11:29  И.Каримову стало резко плохо сразу после дня рождения Татьяны Акбаровны, - вспоминает врач Аваков
10:49  Как урезонить Эрдогана? США уже просят Россию о помощи в Сирии, - З.Караев
09:46  Рос-вице-премьер Дворкович: в России нет олигархов. Дурак, или прикидывается?
01:28  Аномальные морозы в Астане: Животные замерзают на бегу (видео)
00:46  "Сирийское уравнение" становится очень сложным, - С.Тарасов
00:45  Центральноазиатский союз 2.0: перспективы по-прежнему туманные
00:23  В Киргизии слова акимов уже никто не слушает..., - ВВС
00:08  "Товарищ поможет отстрелить козла". Казус Бабанова, - М.Мусакеев
Пятница, 26.01.2018
23:54  Битва за Африн: курды пока держатся и отбивают атаки турок
20:29  В Душанбе возведут архитектурный комплекс "Независимость и Свобода"
20:24  Слово в защиту гетеросексуального мужчины титульной национальности, - З.Наурзбаева
20:07  В Центральной мечети Алматы новый главный имам - Шокай (владеет семью иджазами по кыраату Шатыби)
18:09  Таджики едут гастарбайтерами в Россию, китайцы - в Таджикистан...
15:51  Deliberamo ergo sumus. Демократический централизм и делиберативная демократия, - А.Кустарев
15:20  Россия – форпост "второго" мира? - В.Даренский
15:16  "Порядок в беспорядке": как революция против государства превращается в страницу его истории, - И.Будрайтскис
14:41  США затянули петлю на своей шее
14:39  Спасший москвичку из реки таджикистанец стал жертвой вымогательства со стороны земляков
14:37  Какой же становится Трамп-Америка? - Р.Сафронов
08:49  Заместитель бишкекского мэра Эркин Исаков сам взялся бесплатно подвозить замерзающих горожан
08:45  Турки удачно попали в Африн. Одной бомбой - двух американских спецназ-советников
08:40  Давос-2018: хорошая мина при плохой игре, - В.Катасонов
08:36  США посреди процесса сирийского урегулирования, - Д.Седов
08:34  Год бескровных революций. Поражение Запада продолжится наступлением Китая, - К.Сивков
08:11  В Южной Корее сгорела больница короля Седжона - более 30 погибших
08:04  Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, - Елбасы
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Саули Ниинисте разгромно переизбран президентом Финляндии
23:12 28.01.2018

Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте объявил о своей победе на выборах президента страны. "Я поражен такой поддержкой. И должен будут соответствовать",- заявил он.

Согласно данным агентства Reuters, после подсчета порядка 86% голосов он набрал 62,1%. Его ближайший преследователь Пекка Хаависто получил 13,1%.

Всего кандидатов в президенты было восемь - Мерья Кюлленен от "Левого союза", Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", бывший премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", Лаура Хухтасаари от партии "Истинные финны", Туула Хаатайнен от Социально-демократической партии, Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, член Европарламента Пааво Вяюрюнен и независимый кандидат Саули Ниинисте.

Источник - kommersant.ru
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