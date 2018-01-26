Саули Ниинисте разгромно переизбран президентом Финляндии

23:12 28.01.2018 Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте объявил о своей победе на выборах президента страны. "Я поражен такой поддержкой. И должен будут соответствовать",- заявил он.



Согласно данным агентства Reuters, после подсчета порядка 86% голосов он набрал 62,1%. Его ближайший преследователь Пекка Хаависто получил 13,1%.



Всего кандидатов в президенты было восемь - Мерья Кюлленен от "Левого союза", Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", бывший премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", Лаура Хухтасаари от партии "Истинные финны", Туула Хаатайнен от Социально-демократической партии, Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, член Европарламента Пааво Вяюрюнен и независимый кандидат Саули Ниинисте. Источник - kommersant.ru

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