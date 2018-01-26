 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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10:23  В Туркменистане - трое новых вице-премьер-министров и шесть министров
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Суббота, 27.01.2018
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Пятница, 26.01.2018
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14:41  США затянули петлю на своей шее
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Суд в Актобе арестовал водителя сгоревшего "узбекского" автобуса - Кыргызбаева
19:50 28.01.2018

Актюбинский городской суд №2 отправил под арест на два месяца Нуржана Кыргызбаева – одного из троих водителей, задержанных по делу о гибели 52 человек во время пожара в автобусе.

Как передает Tengrinews.kz, адвокат арестованного сообщил, что его подзащитный сожалеет о случившемся и старается помочь следствию. Адвокат попросил отпустить Кыргызбаева под залог на время следствия.

По сообщению "Спутника", суд санкционировал арест всех троих задержанных.

Накануне прокуратура Актюбинской области заявила, что причиной пожара стало "нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса". По ее данным, к этому преступлению причастны все трое задержанных.

Направлявшийся в Россию пассажирский автобус сгорел в Иргизском районе Актюбинской области утром 18 января. Из 57 человек, находившихся в салоне, спаслись только пятеро: три водителя и два пассажира. Все погибшие – граждане Узбекистана.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517158200
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