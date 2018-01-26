 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан выиграл молодежный Чемпионат Азии по футболу
18:19 28.01.2018

Эпизод матча между молодежными сборными Вьетнама и Узбекистана. Фото с сайта the-afc.com
Молодежная сборная Узбекистана впервые в своей истории выиграла Чемпионат Азии по футболу. В финале турнира, состоявшегося в Китае, узбекистанцы одолели национальную команду Вьетнама 2:1.

В первой половине матча футболистам пришлось играть под сильнейшим снегопадом, накрывшим город Чанчжоу (трансляция матча велась в интернете). Арбитр периодически останавливал ход встречи, чтобы уборщики могли расчистить разметки. В дополнение ко всему, узбекистанские футболисты вышли на игру в белой форме, что мешало ориентации на поле.

При такой погоде сложно было наладить командное взаимодействие в комбинационных атаках, потому одним из решающих факторов стали стандарты. Узбекистанцы забили быстрый гол с подачи углового: навес Достонбека Хамдамова на 9-й минуте замкнул центральный защитник Рустамджон Ашурматов. За пять минут до окончания первого тайма лучший бомбардир турнира Нгуенг Куанг Хай прямым ударом со штрафного сравнял счет.

В перерыве организаторы соревнования начали очищать поле от сугробов, в результате вместо 15 минут команды отдыхали около часа.

Во втором тайме Узбекистан сменил белые футболки на более заметные - синие. Игра шла под диктовку центральноазиатской команды, правда, по большей части - в центре поля. Вторая половина встречи оказалась безголевой. Узбекистанцы провели несколько опасных атак, но вьетнамский вратарь оказался на высоте.

К концу поединка было видно, что команды изрядно подустали и не хотели рисковать. Зачастую комбинации заканчивались дальними ударами, и до реально опасных моментов дело не доходило. Узбекистан больше времени проводил с мячом на чужой половине поля, однако вьетнамцы грамотно оборонялись и уповали на контратаки, иногда довольно острые. Основное время так и закончилось - 1:1. Большая часть дополнительного времени прошла в похожем ритме, однако за секунды до финального свистка Узбекистан все же забил со стандарта: вышедший две минуты назад на замену Андрей Сидоров, после подачи углового, поборолся в штрафной и забил решающий мяч в ворота Вьетнама.

Узбекистан на пути к финалу с трудом вышел из группы, уступив в первом матче Катару 0:1, но победив с таким же счетом Китай и Оман. Затем в четвертьфинале узбекистанцы разгромили действующих чемпионов турнира японцев, а в полуфинале в дополнительное время крупно обыграли Южную Корею 4:1.

Вьетнам также имел серьезные проблемы с попаданием в плей-офф и вышел из группы с четырьмя очками. В четверть- и в полуфинале Вьетнам проходил дальше исключительно через серии пенальти. Сначала не повезло Ираку, затем - Катару.

Источник - fergananews.com
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