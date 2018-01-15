"Столкновение миров": 45 лет назад США проиграли войну во Вьетнаме

13:50 28.01.2018 Анастасия Ксенофонтова



27 января 1973 года после четырехлетних переговоров в Париже было подписано cоглашение "О прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме". Согласно документу, американские войска, потерявшие с 1965 года 58 тыс. человек, признали победу Демократической Республики Вьетнам и покинули территорию страны. Этот военный конфликт стал первым поражением в истории Америки. О том, почему, обладая огромным военным потенциалом, США проиграли войну небольшому государству, - в материале RT.



Франция в союзе с США



До начала Второй мировой войны Вьетнам входил в состав Французской колониальной империи. В военные годы на его территории сложилось национально-освободительное движение во главе с лидером Коммунистической партии Хо Ши Мином.



Опасаясь потери колонии, Франция отправила во Вьетнам экспедиционный корпус, которому под конец войны удалось частично восстановить контроль над южной частью страны.



Однако Франция не смогла подавить движение партизан, оказывавших упорное сопротивление, и в 1950 году обратилась за материальной поддержкой к США. К тому моменту на севере страны образовалась независимая Демократическая Республика Вьетнам, управляемая Хо Ши Мином.



Тем не менее даже финансовая помощь США не помогла Пятой республике: в 1954 году после поражения Франции в битве при Дьенбьенфу Первая Индокитайская война была завершена. В итоге на юге страны была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне, север же остался за Хо Ши Мином. Опасаясь усиления социалистов и осознавая шаткость режима Южного Вьетнама, США стали активно помогать его руководству.



Помимо финансовой поддержки президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди принял решение направить в страну первые регулярные подразделения Вооруженных сил США (до этого там несли службу только военные советники). В 1964 году, когда стало понятно, что этих усилий недостаточно, Америка под руководством президента Линдона Джонсона приступила к полномасштабным военным действиям на территории Вьетнама.



На антикоммунистической волне



Одна из главных причин участия США во Вьетнамской войне - стремление остановить распространение коммунизма в Азии. После установления коммунистического режима в Китае американское правительство желало любыми средствами покончить с "красной угрозой".



На этой антикоммунистической волне в президентской гонке 1960 года, развернувшейся между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном, выиграл Кеннеди. Именно он представил самый решительный план действий по уничтожению этой угрозы, отправив в Южный Вьетнам первых американских военных и к концу 1963 года истратив на ведение войны рекордные $3 млрд.



"Через эту войну произошло столкновение на мировом уровне между США и СССР. Вся военная мощь, которая была противопоставлена США, - это советское современное вооружение. В ходе войны столкнулись ведущие державы капиталистического и социалистического миров. На стороне США выступали сайгонская армия и режим. Шло противостояние коммунистического севера и юга в лице сайгонского режима", - пояснил RT доктор экономических наук Владимир Мазырин, руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН.



Американизация войны



С помощью бомбардировок Севера и действий американских войск на юге страны Вашингтон рассчитывал истощить экономику Северного Вьетнама. Действительно, в ходе этой войны произошли самые сильные воздушные бомбардировки в истории человечества. С 1964 по 1973 год Военно-воздушные силы США сбросили на территорию Индокитая около 7,7 млн тонн бомб и других боеприпасов.



Подобные решительные действия должны были, по расчетам американцев, заставить северовьетнамских лидеров пойти на заключение выгодного для США мирного договора и привести к победе Вашингтона.



"В 1968 году американцы, с одной стороны, согласились на ведение в Париже переговоров, но, с другой стороны, приняли доктрину американизации войны, которая выливалась в увеличение численности американских войск во Вьетнаме, - рассказал Мазырин. - Таким образом, 1969 год стал пиком численности американской армии, оказавшейся на территории Вьетнама, которая достигла полумиллиона человек. Но даже такое количество военных не помогло США выиграть эту войну".



Огромную роль в победе Вьетнама сыграла экономическая помощь Китая и СССР, предоставлявшего Вьетнаму самое совершенное вооружение. Для борьбы с американскими войсками Советский Союз выделил около 95 зенитных ракетных комплексов "Двина" и более 7,5 тыс. ракет к ним.



Также СССР предоставлял самолеты МиГ, превосходившие по маневренности американские "Фантомы". В целом, СССР ежедневно выделял на ведение военных действий во Вьетнаме 1,5 млн рублей.



Вклад в победу национально-освободительного движения на юге внесло и руководство Ханоя во главе с компартией Северного Вьетнама. Ему удалось довольно умело организовать систему обороны и сопротивления, грамотно выстроить хозяйственную систему. Кроме того, партизан во всем поддерживало и местное население.



"После Женевских соглашений страна была разделена на две части. Но вьетнамский народ очень хотел соединиться. Поэтому сайгонский режим, который был создан, чтобы противодействовать этому единству и создать единый проамериканский режим на юге, противостоял чаяниям всего населения. Попытки добиться своей цели исключительно с помощью американского оружия и созданной на его средства армии противоречили реальным устремлениям населения", - отметил Мазырин.



Американское фиаско во Вьетнаме



В то же время в самой Америке ширилось массовое антивоенное движение, кульминацией которого стал так называемый Поход на Пентагон, проходивший в октябре 1967 года. Во время этой акции протеста в Вашингтон съехались до 100 тыс. молодых людей, выступавших за прекращение войны.



В армии же все чаще дезертировали солдаты и офицеры. Многие ветераны страдали от психических расстройств - так называемого вьетнамского синдрома. Не в силах преодолеть психическое напряжение, бывшие офицеры кончали жизнь самоубийством. Очень скоро всем стала понятна бессмысленность этой войны.



В 1968 году президент Линдон Джонсон заявил о прекращении бомбардировок Северного Вьетнама и намерении начать мирные переговоры.



Сменивший Джонсона на посту президента Соединенных Штатов Ричард Никсон начал свою предвыборную кампанию под популярным лозунгом "завершения войны почетным миром". Летом 1969 года он объявил о постепенном выводе некоторых частей американских войск из Южного Вьетнама. В то же время новый президент активно участвовал в Парижских переговорах о прекращении войны.



В декабре 1972 года делегация Северного Вьетнама неожиданно покинула Париж, отказавшись от дальнейшей дискуссии. Чтобы заставить северян вернуться за стол переговоров и ускорить исход войны, Никсон отдал распоряжение провести операцию под кодовым названием Linebacker II.



18 декабря 1972 года более сотни американских бомбардировщиков B-52 с десятками тонн взрывчатых веществ на борту появились в небе над Северным Вьетнамом. В течение нескольких дней на главные центры государства было сброшено 20 тыс. тонн взрывчатки. Американские ковровые бомбардировки унесли жизни более полутора тысяч вьетнамцев.



29 декабря завершилась операция Linebacker II, а через десять дней в Париже возобновились переговоры. В итоге 27 января 1973 года было подписано мирное соглашение. Так начался массовый вывод американских войск из Вьетнама.



По мнению эксперта, сайгонский режим не случайно называли марионеточным, поскольку у власти находилась очень узкая военно-бюрократическая элита. "Кризис внутреннего режима постепенно усиливался, и к 1973 года изнутри он был сильно ослаблен. Поэтому, когда в январе 1973 года США вывели свои последние части, все рассыпалось как карточный домик", - рассказал Мазырин.



Через два года, в феврале 1975-го, армия Северного Вьетнама вместе с национально-освободительным движением начала активное наступление и всего за три месяца освободила всю южную часть страны.



"Никто не предполагал, что развал произойдет настолько быстро. Это говорит о том, что там действительно все держалось на штыках и на деньгах. Никакой внутренней опоры не было. США вместе со своими сторонниками и ставленниками проиграли", - заключил Владимир Мазырин.



Объединение Вьетнама в 1975 году стало для Советского Союза крупной победой. В то же время военное поражение Соединенных Штатов в этой стране на время помогло американскому руководству осознать необходимость считаться с интересами других государств. Источник - RT

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