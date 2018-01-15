В Ашхабаде построят отель с 700-метровой рекой и правительственную трибуну (фото)

13:44 28.01.2018 24 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами новых объектов различного назначения, которые будут построены в столице.



По данным госинформагентства ТДХ, "в числе новостроек – фешенебельный отель, Международный конгресс-центр, Международный центр приемов, офисы Акционерно-коммерческого банка "Сенагат", Государственного коммерческого банка "Туркменбаши", а также памятник великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги и новая Правительственная трибуна".



"Отель будет построен на территории 22,9 гектара между проспектами Арчабил и Чандыбил. По территории комплекса протянется 725-метровая рукотворная река", - сообщает издание.



Напомним, что 10 января стало известно, что рядом с аэропортом и в предгорьях Копетдага также будут построены два отеля.



Памятник Махтумкули Фраги высотой в 60 метров воздвигнут в южной части столицы - предгорьях Копетдага.



Президенту также представили проекты санатория на 200 мест в этапе Ак бугдай Ахалского велаята, Международного ожогового центра на 130 мест в Ашхабаде и ряда торгово-развлекательных центров.



Как передает ТДХ, "президент Туркменистана указал на важность обязательного патентования проектов в целях защиты авторских прав их разработчиков".



Отметим, что строительство отелей и бизнес-центров происходит на фоне кризиса, когда курс доллара США на "черном рынке" в три раза выше официального курса, а чиновники изыскивают любые возможности для пополнения казны. Например, с 1 января предпринимателей обязали произвести выплаты в Пенсионный фонд с 2013 года, а полиция стала штрафовать владельцев автомашин темных цветов. Источник - Хроника Туркменистана

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