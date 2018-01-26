В Туркменистане - трое новых вице-премьер-министров и шесть министров

10:23 28.01.2018 В Туркменистане на расширенном заседание кабинета министров по итогам работы правительства в 2017 году президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил троих вице-премьеров, сообщает 26 января пресс-служба главы государства.



Экс-заместитель кабмина по промышленности Мухамметмырат Айдогдыев был переведен на должность генерального директора Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Как заявил глава государства, предприятию требуется опытный руководитель.



Новым зампредом кабинета министров по промышленности был назначен Керим Дурдымырадов, до этого занимавший должность министра промышленности.



На пост вице-премьера по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов был назначен Пурли Агамырадов, ранее занимавший должность министра образования.



Агамырадов сменил на посту Сапардурды Тойлыева, который, как сообщалось 25 января, занял пост президента Академии наук.



Экс-вице-премьер по культуре и СМИ Аннагельды Гараджаев, был переведен на "другую работу", где он, по словам президента, будет заниматься "возрождением былой славы туркменского кино".



Новым вице-премьером по вопросам культуры и СМИ была назначена Абдыева Бахаргуль, ранее работавшая на должности заведующей отделом культуры кабинета министров.



Обращаясь к Абдыевой, президент Бердымухамедов заявил, что в стране не хватает квалифицированных журналистов и поручил ей заняться вопросом открытия института журналистики и массовых коммуникаций.



В соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова также назначены:



- Гелдиныязов Мамметмырат назначен министром образования Туркменистана;



- Гулгелдиев Даяна назначен министром спорта и молодежной политики Туркменистана;



- Сылапов Мухамметсейит назначен министром труда и социальной защиты населения, председателем правления Пенсионного фонда Туркменистана;



- Селимов Сойенчназар назначен министром строительства и архитектуры Туркменистана;



- Энермырадов Овезмырат назначен министром сельского и водного хозяйства Туркменистана;



- Атамырадова Азат назначен министром железнодорожного транспорта Туркменистана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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