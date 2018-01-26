|Создан оперативный штаб по восстановлению теплоснабжения Бишкека
10:21 28.01.2018
Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 27 января, провел оперативное совещание по обсуждению ситуации на ТЭЦ города Бишкек в связи с возникшими сбоями в работе старых котлоагрегатов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев после посещения ТЭЦ г. Бишкек проинформировал главу правительства, что в связи с нарушением подачи сетевой воды на старые котлоагрегаты ТЭЦ г. Бишкек и снижением ее температуры, ухудшилось качество теплоснабжения жителей столицы-абонентов ОАО "Бишкектеплосеть".
С.Исаков отметил, что несмотря на создавшуюся ситуацию, для жителей города Бишкек не
должны создаваться неудобства по доставке тепла в жилые помещения и особенно в социальные объекты столицы.
В связи с этим, глава правительства поручил образовать оперативный штаб под руководством А.Шадиева по принятию своевременных мер для восстановления теплоснабжения потребителей города Бишкек в кратчайшие сроки.
В состав оперативного штаба вошли:
- Ибраимов А.С., мэр города Бишкек;
- Рыскулов У.Д., председатель Государственного комитета промышленности,
энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
- Батыралиев Т.А., министр здравоохранения Кыргызской Республики;
- Муратбеков К.К., директор Государственной инспекции по экологической и
технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
- Калиев А.Р., председатель правления ОАО "Национальная энергетическая
холдинговая компания";
- Кыдырбаев У.А., генеральный директор ОАО "Электрические станции";
- Айткулов М.А., генеральный директор ОАО "НЭС Кыргызстана";
- Кадыркулов И.А., генеральный директор ОАО "Северэлектро";
- Абдыкалыков Э.Э., генеральный директор ОАО "Бишкектеплосеть".