Создан оперативный штаб по восстановлению теплоснабжения Бишкека

10:21 28.01.2018 Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 27 января, провел оперативное совещание по обсуждению ситуации на ТЭЦ города Бишкек в связи с возникшими сбоями в работе старых котлоагрегатов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.



Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев после посещения ТЭЦ г. Бишкек проинформировал главу правительства, что в связи с нарушением подачи сетевой воды на старые котлоагрегаты ТЭЦ г. Бишкек и снижением ее температуры, ухудшилось качество теплоснабжения жителей столицы-абонентов ОАО "Бишкектеплосеть".



С.Исаков отметил, что несмотря на создавшуюся ситуацию, для жителей города Бишкек не

должны создаваться неудобства по доставке тепла в жилые помещения и особенно в социальные объекты столицы.



В связи с этим, глава правительства поручил образовать оперативный штаб под руководством А.Шадиева по принятию своевременных мер для восстановления теплоснабжения потребителей города Бишкек в кратчайшие сроки.



В состав оперативного штаба вошли:



- Ибраимов А.С., мэр города Бишкек;



- Рыскулов У.Д., председатель Государственного комитета промышленности,

энергетики и недропользования Кыргызской Республики;



- Батыралиев Т.А., министр здравоохранения Кыргызской Республики;



- Муратбеков К.К., директор Государственной инспекции по экологической и

технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;



- Калиев А.Р., председатель правления ОАО "Национальная энергетическая

холдинговая компания";



- Кыдырбаев У.А., генеральный директор ОАО "Электрические станции";



- Айткулов М.А., генеральный директор ОАО "НЭС Кыргызстана";



- Кадыркулов И.А., генеральный директор ОАО "Северэлектро";



- Абдыкалыков Э.Э., генеральный директор ОАО "Бишкектеплосеть". Источник - Tazabek

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