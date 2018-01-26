 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане реальная зарплата падает третий год подряд
10:16 28.01.2018

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В Казахстане ситуация с реальной заработной платой продолжает оставаться сложной, ее падение наблюдается уже третий год подряд, вопреки хоть и замедленному, но положительному росту экономики. Об этом говорится в анализе рынка труда, опубликованном Halykfinance.

За первые три квартала 2017 года среднее падение зарплат равно примерно 2 процентам. В 2018 году, по мнению аналитиков банка, падение реальных зарплат ослабнет до -0,5 процента. "Более быстрое восстановление реальных зарплат сдерживают невысокие цены на нефть, жесткие условия на денежном рынке, постепенный отход государства от значительных вливаний в экономику и общее подавленное состояние частного сектора", - говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что замедление темпов роста экономики в последние годы сопровождалось не только падением цен на нефть и другое сырье, но и уменьшением количества занятых в экономике. С 2014 года количество занятых сокращалось в среднем на восемь тысяч в год, тогда как в период с 2010 по 2013 год количество занятых в среднем росло на 170 тысяч в год. Таким образом, количество занятых в настоящее время вернулось к значению 2013 года - 8,6 миллиона. Причиной снижения количества занятого населения стали демографические изменения, негибкость рынка труда и экономические проблемы.

Данные о распределении численности работников по размерам заработной платы показывают, что почти три четверти занятых получали зарплату ниже среднемесячной зарплаты, которая равнялась 144 тысячам тенге.

Причем ситуация с оплатой труда в разных отраслях существенно различается. К примеру, в сельском хозяйстве практически 90 процентов работников получали менее 150 тысяч тенге. Незначительно лучше ситуация с зарплатами в торговле, образовании, госуправлении. В региональном разрезе невысокие зарплаты превалируют в регионах с высокой долей сельского хозяйства.

Авторы доклада добавляют, что данные по зарплатам в республике не учитывают зарплаты в малом бизнесе и самозанятых, у которых они существенно ниже средней по экономике, что означает, что реальный уровень оплаты труда может быть значительно ниже. "К примеру, по оценкам госорганов, численность самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тысяч тенге составляет 853 тысячи человек", - говорится в статье.

В докладе также сообщается, что после почти 20 лет функционирования частной накопительной пенсионной системы лишь 70 процентов занятого населения осуществляют накопления на пенсию. "Внедрение с 2018 года учета стажа при начислении базовой пенсии должно стимулировать самозанятое население на выход из тени, хотя эффект от нововведения будет невысок, учитывая размер базовой пенсии, привязанной к прожиточному минимуму, размер которого незначительно выше 20 тысяч тенге", - прогнозируют финансовые эксперты.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517123760
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