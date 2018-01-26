Германия: выход из политического кризиса или закат социал-демократии? - Н.Меден

10:09 28.01.2018 Наталия МЕДЕН | 26.01.2018



"Немецкие социал-демократы спасли Ангелу Меркель", – пишет итальянская Carriere della Sera, имея в виду решение чрезвычайного съезда СДПГ. В этих словах есть преувеличение, потому что серьезной угрозы четвертому сроку канцлерства Ангелы Меркель до сих пор не было. Несмотря на слухи и сплетни (поговаривают об участии в интригах против Меркель ее однопартийца Йенса Шпана), она по-прежнему единственный реальный претендент на пост канцлера – даже в том маловероятном случае, если в Германии пройдут перевыборы.



Некогда Конрад Аденауэр в последний раз был выдвинут партией своим кандидатом на выборы с условием досрочного ухода – и он освободил пост Людвигу Эрхарду. Об этом историческом эпизоде сейчас не вспоминают, хотя социал-демократ Вольфганг Тифензее и призвал Ангелу Меркель через два года добровольно уйти. Госпожа бундесканцлерин такие пожелания спокойно игнорирует: пусть и менее популярная, чем раньше, она как политик не имеет в Германии конкурентов. В октябре-декабре 2017 года примерно 60% немцев считали, что новое канцлерство Ангелы Меркель – это хорошо и даже очень хорошо (правда, в 2013 году так думали 70%).



И все же социал-демократы спасли бундесканцлерин – спасли от неприятного выбора, который ей пришлось бы делать, если бы съезд проголосовал иначе: возглавить ли правительство меньшинства, вернуться ли к переговорам с зелеными и либералами или обращаться к федеральному президенту с тем, чтобы он назначил новые выборы? Какое из трех зол наименьшее? Правительство меньшинства не устраивает Ангелу Меркель, привыкшую управлять в условиях поддержки парламентом правительственных решений. Повторные переговоры по коалиции "ямайка" мало привлекают из-за позиции либеральной СвДП: в ноябре ее лидер, Кристиан Линднер, внезапно сорвал переговоры, а позже заявил, что "ямайка" может состояться, но только без Ангелы Меркель. Новые же выборы, судя по последним опросам, не обещают христианским демократам триумфа: в сравнении с результатами выборов 24 сентября незначительный прирост голосов получили бы зеленые и "Альтернатива для Германии" (что уже вовсе не устраивает немецкие политические верхи).



Дословно Carriere della Sera написала, что Ангелу Меркель спасли расколотые социал-демократы – и это существенное дополнение. О расколе в СДПГ со всей очевидностью свидетельствуют итоги голосования чрезвычайного съезда: 56% делегатов – за, 43% – против, 1 воздержался. Это не съезд победителей, и партийные лидеры на фотографиях не выглядят счастливыми.



Председатель СДПГ Мартин Шульц и глава фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес



А накануне съезда газеты ставили вопрос ребром: коалиция или хаос? И даже того хлеще: большая коалиция или большой хаос? В общем, быть или не быть. Дальше у Шекспира так: "сносить удары неистовой судьбы" или "против моря невзгод вооружиться, в бой вступить и все покончить разом... Умереть". В Германии многие сейчас предались размышлениям о неизбежном угасании социал-демократии под ударами если не "неистовой судьбы", то неумолимого времени. Однако прошедший съезд можно рассматривать и как этап процесса формирования правительства, который пока далек от завершения.



Немецкий политолог профессор Франкфуртского университета Йенс Борхерт сравнил Социал-демократическую партию с тигром: нападая, тот взметнулся в прыжке вверх, а приземлившись, превратился в мягкий коврик. То есть немецкая социал-демократия, перед которой трепетал Отто фон Бисмарк, войдя во власть, поддалась скромному обаянию буржуазии – и утратила боевой запал. Тигр перестал быть диким зверем из дикого леса. Эта метаморфоза происходила постепенно, и не было никого, кто бы ее остановил. Отрекшись от стремления к социалистическому переустройству общества, немецкие социал-демократы взяли на вооружение концепт социального рыночного хозяйства (в Годесбергской программе 1959 года), не без участия американцев возведенный в послевоенные годы в ранг государственной доктрины. Пригодились кейнсианские идеи, и социал-демократия рьяно занялась "гармонизацией интересов труда и капитала" под лозунгом борьбы за социальную справедливость.



Период от послевоенного экономического чуда до энергетического кризиса 1973 года принято считать "золотым веком" социал-демократии не только в Германии, но и в целом в Западной Европе. Хотя успехи европейского социального государства не были исключительной заслугой социал-демократического движения; более значимую роль сыграло соревнование двух социально-экономических систем. Еще до распада системы мирового социализма в 1983 году известный немецкий философ и социолог Ральф Дарендорф опубликовал нашумевшую статью, в которой предсказал европейской социал-демократии мрачную судьбу. Строго говоря, это было не предсказание, а прогноз, у которого имелась своя логика: социальное государство существует, значит историческая миссия социал-демократии завершена и СДПГ только и остается что сойти со сцены. С той поры социал-демократы с переменным успехом пытались опровергнуть этот вердикт.



Ярким эпизодом заочной полемики социал-демократии с Дарендорфом стала декларация Блэра – Шредера "Путь вперед для европейской демократии" (1999 г.), но в рядах СДПГ эта декларация признания не получила. Тем временем консервативные партии начали с успехом теснить социал-демократов не только в Великобритании и Германии, но и в других европейских странах. А проблема социальной справедливости стала еще дальше от своего решения. Многочисленные исследования показывают, что разрыв между бедностью и богатством растет во всем мире, включая Евросоюз. К примеру, в США 10% богатейших граждан получают 36% дохода, 25% беднейших – 3%. Похожие цифры по Германии: соответственно 31% и 1,3%. Введение минимальной заработной платы с целью сокращения масштабов неравенства, чего СДПГ добилась в 2014 г., не помогло, даже наоборот: если до этого на грани бедности (по немецким стандартам) проживали 15,4% населения, то 2 года спустя – 15,7%. Индекс Джини, который международная статистика использует для оценки степени расслоения общества, остался неизменным. Сейчас немецкие социал-демократы больше заняты поиском утраченного политического лица, а о социальной справедливости заботится Левая партия.



Пик участия социал-демократических партий в правительствах стран ЕС (в 13 странах) пришелся на рубеж тысячелетия; сегодня таких стран в пережившем две волны расширения Евросоюзе всего шесть: Германия, Швеция, Румыния, Словакия, Португалия и Мальта. В прошлом году из этого списка исчезли Франция и Австрия, а лидер немецкой социал-демократии после позорного провала на сентябрьских выборах (на выборах у партии был жалкий показатель – минимальный за всю историю после 1933 года) с гордостью тигра отказался от участия в правительстве, чтобы затем, не иначе как "под ударами неистовой судьбы", быстро превратиться из тигра в мягкий коврик.



(Окончание следует) Источник - Фонд Стратегической Культуры

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