 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Северный поток-2" рвет Германию пополам. Американцы отчаянно против, - "СП"
10:03 28.01.2018

Американцы снова выступили против нового российского газопровода

Алексей Полубота


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Александр Камкин

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" якобы подрывает стабильность и безопасность Европейского союза. Такое заявление Тиллерсон сделал 27 января в Давосе, где прошла его встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы видим, что этот проект подрывает европейскую стабильность и безопасность… очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния", - заявил глава Государственного департамента США.

В свою очередь, польский премьер-министр Моравецкий заявил, что Варшава также рассматривает "Северный поток-2" как инструмент политического давления.

"Мы будем просить партнеров в США о поддержке нашей политики в этой сфере", - подчеркнул Моравецкий.

В этой ситуации единственным реальным противовесом США в Европе в вопросе "Северного потока-2" остается Германия. А позиция ее в отношении, как нового трубопровода, как и вообще антироссийских санкций крайне противоречивая. С одной стороны, немцы в лице Ангелы Меркель крайне не хотели бы ссориться с США, с которыми при Трампе у них и так напряженные отношения, с другой - не хотели бы нести убытки из-за разрыва экономических отношений с Россией.

- Что касается Польши, то с ней все понятно, - рассуждает германовед, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин. - Ее антироссийские заявления продиктованы не какими-то практическими соображениями, а той русофобией польской элиты, которая вызвана противоречиями в истории взаимоотношений русских и поляков, начиная с 17-го века. В этом смысле, я бы не стал говорить, что поляки отражают мнение большинства стран Евросоюза. Это их личная позиция, ситуативно совпавшая с интересами США, которые хотят потеснить или вообще вытеснить Россию с европейского газового рынка, чтобы дороже и больше продавать собственный сжиженный природный газ (СПГ).

В самой Германии нет единства по поводу того, нужен ли стране "Северный поток-2". С одной стороны, не только бизнесмены, но и политики прекрасно понимают, что от превращения в крупнейший европейский газовый хаб Германия только выиграет.

С другой стороны, общество и политический класс в Германии все больше поляризируются. Разные слои общества все больше левеют или правеют. Поэтому и в политической элите в отношении "Северного потока-2", как и отношения к России в целом, имеет место политический раскол.

"СП": - И какой расклад сил?

- Атлантисты в лице Ангелы Меркель и авторитетного политика Мартина Шульца настроены на жесткую линию отношений с Россией. Ведущая Социал-демократическая партия Германии неоднородна. Есть люди, которые выступают за сотрудничество с Россией. Тот же министр иностранных дел Зигмар Габриэль, который является связующим звеном между бизнес-элитой и политиками. В целом все же "большая коалиция", которую пытается сформировать Меркель для того, чтобы иметь большинство в парламенте, будет настроена, видимо, проатлантистки, проамерикански. Но на нее сильное давление будет оказывать немецкое бизнес-сообщество. Ему выгодно превратить Германию в крупнейший газовый хаб. Тем более с учетом тренда на отказ от ядерной энергетики, который Ангела Меркель сама обозначила после аварии на японской "Фукусиме".

Кроме того, "зеленые" настаивают на отказе и от каменного угля в экономике Германии. А если учитывать политическую мимикрию Меркель и ее постоянные попытки играть на чужих электоральных полях, нельзя исключать, что для привлечения голосов избирателей она заявит о постепенном отказе и от каменного угля. Что тут же повысит роль природного газа в экономике, поскольку газ это "не только мясо, но и ценный мех" - его широко используют в химической промышленности при изготовлении множества полимеров.

"СП": - Какие у американцев рычаги для давления на Евросоюз в вопросе "Северного потока-2"?

- Ясно, что американцы собираются побороться за европейский рынок со своим СПГ. Использование своих восточных сателлитов - Румынии, Польши Болгарии - будет носить открытый, и даже оголтелый характер. В этой связи можно вспомнить другой пример - практически похороненный проект нефтепровода "Бургас-Александруполис". Он был крайне выгоден Болгарии. Но американцы сумели фактически торпедировать данное соглашение. С "Северным потоком-2" наши "заокеанские партнеры" будут использовать уже отработанную методологию. Впрочем, "Северный поток-1" тоже все согласования проходил крайне сложно. Но был все же построен. Тогда к трубопроводу пытались всячески придраться в плане экологии. Американцы действовали руками Польши, Дании и Швеции. Поэтому мы ничего принципиально нового не наблюдаем. Антироссийских санкций тогда не было. Но по факту действия наших "партнеров" абсолютно не поменялись. Просто раньше противодействие было в стилистике мелких пакостников, а сейчас оно приняло более откровенные формы.

"СП": - В такой ситуации Соединенные Штаты могут поставить вопрос ребром: или - или?

- Дональд Трамп все же больше настроен на внутриамериканские дела. Не стоит забывать, что фактически провалились переговоры по созданию "экономического НАТО" - зоны трансатлантической свободной торговли. Ход и итоги переговоров до сих пор засекречены. А тут еще и сама фигура Трампа воспринимается европейцами далеко не однозначно. Нагло ставить ультиматум американцам сейчас сложно. Особенно в области экономики.

Я думаю, что в долгосрочной перспективе "Северный поток-2" реализован будет, но пободаться придется сильно. Американцы давить будут на экологию, на Третий энергетический пакет, усиливающий требования в децентрализации газового снабжения ЕС. Возможны также политические риски - изменение законодательства ЕС не в пользу наших компаний.

"СП": - "Бунт" сразу двух федеральных немецких земель - это признак того, что борьба за отмену антироссийских санкций может быть усилена "снизу", из регионов?

- Решения по поводу антироссийских санкций и таких проектов, как "Северный поток-2", принимаются не в региональных парламентах и даже не в национальных столицах, а в Брюсселе. Да, со временем позиция регионов может оказать влияние на общеевропейский тренд, но для этого необходима смена депутатов во фракциях Бундестага, на лидерских позициях в политических партиях. По факту это будет означать новую восточную политику. Но пока Ангела Меркель будет оставаться на посту канцлера Германии, я бы не ждал серьезной смены курса страны и ЕС в целом.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517122980
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