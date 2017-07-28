 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 27.01.2018
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"Смешной, небритый, пьяный...". ФБР рассекретило причину загадочной смерти экс-рос-министра Лесина
20:58 27.01.2018

ФБР рассекретило причину загадочной смерти экс-министра печати России Лесина

Доказательств его убийства агенты американской спецслужбы не выявили

Бывший министр печати России Михаил Лесин действительно погиб от тупой травмы головы, однако получил ее в результате несчастного случая, а не насильственной смерти. Один из самых влиятельных людей в сфере средств массовой информации нашей страны, который был найден мертвым в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября 2015 года, погиб от большой дозы спиртных напитков, выпив много лишнего алкоголя, в результате чего он не смог устоять на ногах и ударился головой. Об этом говорится в новом докладе Федерального бюро расследований (ФБР) США, посвященном расследованию загадочной гибели Лесина. В отчете ФБР утверждается, что не было найдено никаких доказательств того, что Лесина убили.

В докладе оперативников американских спецслужб подчеркивается, что за день до смерти Лесин чрезмерно перебрал со спиртным, в результате чего потерял равновесие, упал и ударился головой, то есть агенты ФБР пришли к окончательному выводу, что Лесин погиб в результате несчастного случая, на найдя никаких доказательств его убийства.

Изначально родственникам экс-министра заявляли, что причиной смерти Лесина стал сердечный приступ. Однако позднее судмедэксперт Лашон Бимон сообщил, что высокопоставленный российский чиновник умер из-за удара тупым предметом по голове. В Америке начали расследование смерти экс-министра, но в октябре 2016 года уголовное дело закрыли, поскольку выяснили, что смерть оказалась результатом несчастного случая: Лесин получил травму головы, упав в своем номере.

Однако в июле 2017 года со ссылкой на двоих агентов ФБР вскрылись новые подробности его смерти о том, что Лесин якобы был "забит до смерти" бейсбольной битой. Экс-министр якобы приехал в столицу США на встречу с представителями американского Министерства юстиции, чтобы рассказать, как устроена "машина пропаганды" Russia Today. Беседа, по опубликованной информации, якобы должна была состояться на следующий день после смерти Лесина.

Михаил Лесин являлся соучредителем крупнейшего российского рекламного холдинга "Видео Интернешнл". С 1999 по 2004 годы возглавлял министерство по делам печати, затем пять лет занимал пост советника президента. С 2013 по 2015 годы работал генеральным директором "Газпром-медиа холдинга" (НТВ, ТНТ, "Эхо Москвы").

Дмитрий Музалевский
26.1.18

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Buzzfeed: Лесин был убит пытаясь выдать секреты пропаганды Russia Today

Издание ссылается на показания двух агентов ФБР

Медиапортал Buzzfeed опубликовал большой материал, в котом со ссылкой на двух неназванных агентов ФБР утверждается, что экс-министр печати России Михаил Лесин на самом деле был убит. При этом ранее офис федерального прокурора США по столичному округу Колумбия официально сообщал, что дело о смерти Лесина было закрыто и в нем фигурирует пометка судмедэксперта "несчастный случай".

В материале Лесина называют не иначе, как "медиа царь Владимира Путина". Там утверждается, что он был убит неизвестным в своем номере битой накануне запланированной встречи с представителями Министерства юстиции США, которому намеревался рассказать, как Россия использует против Запада пропаганду, в частности телеканал Russia Today.

Издание сообщает, что несмотря на официальные разъяснения правительства США о случайном характере гибели Лесина, агенты ФБР, побеседовавшие с журналистами, высказали свои сомнения.

При этом, что странно, эти агенты не были вовлечены в расследование "дела Лесина", но сказали, что узнали обо всем от коллег, которые этим занимались.

"Лесин был избит до смерти", - сказал один из агентов ФБР. При этом он заявил, что не может назвать причины, по которым этот факт, если он действительно имел место, был прикрыт американскими властями.

Он продолжил: "Что я могу сказать вам, что нет ни одного человека в бюро, кто верит, что этот человек напился, упал и умер. Все думают, что он был накачан и что за этим стоит Путин или Кремль".

Также эти источники сообщили, что за номер в отеле где погиб Лесин якобы заплатило Министерство юстиции, чтобы затем получить от него сведения о внутренней работе RT. Но на собеседование Лесин так и не попал.

ФБР и Министерство юстиции отказались от комментариев. Офис прокурора США по округу Колумбия сказал, что ему нечего добавить сверх своего заявления в прошлом году, в котором смерть Лесина была названа "несчастным случаем". Медэксперты в свою очередь сказали, что им запрещено законом разглашать детали вскрытия. В полиции Вашингтона сообщили, что у них нет свидетельств какой-то нечестной игры в этой смерти, но они намерены доследовать дополнительные доказательства.

В статье говорится, что Buzzfeed подал в суд, чтобы заставить ФБР представить записи с камер видеонаблюдения.

Издание также сообщило, что на сделку с Минюстом США Лесин мог пойти, так как у него заканчивались варианты, в какой стране он мог бы спокойно укрыться. Впрочем, почему Лесину надо было укрываться в материале не говорится.

Напомним, что после смерти Лесина в СМИ уже публиковались различные версии, в том числе и фантастические. Например, Алексей Навальный даже предполагал, что Лесин пересек границу США через 40 дней после смерти.

28 июля 2017

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517075880
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