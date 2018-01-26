Постпредшу США при ООН Никки Хейли обвинили в секс-связи с Трампом

19:52 27.01.2018 Постпред США при ООН Никки Хейли ответила на слухи о том, что ее карьерные успехи объясняются особенно близкими отношениями с президентом Дональдом Трампом.



Комментируя эти разговоры для одного из подкастов издания Politico, она назвала эти слухи крайне оскорбительными и отвратительными и констатировала, что появление подобных сплетен - закономерный итог назначения сильной женщины на высокий пост.



"Это совершенно не правда", - заявила она.



Слухи в отношении Хейли появились после заявлений журналиста Майкла Вулфа, который заявил комику Биллу Мару, что он "абсолютно уверен в том, что у Трампа роман на стороне". Как подчеркивает The Guardian, после этих слов Вулфа пошли разговоры, что он намекал именно на Хейли.



Именно Майкл Вулф является автором скандальной книги "Огонь и ярость" о первом годе работы 45-го хозяина Белого дома.











"Я один раз была в президентском самолете, причем когда я была там, в салоне находилось еще несколько человек", - завила постпред США при ООН, обращая внимание на фактическую ошибку в книге, где утверждалось, что она много времени проводит наедине с Трампом на борту номер один.



"Вулф утверждает, что я говорила с президентом о моем политическом будущем. Но я никогда не говорила с ним об этом, и мы никогда не остаемся наедине", - подчеркнула она.



46-летняя Хейли, которая замужем вот уже 20 лет и является матерью двоих детей, была первой в истории женщиной, которую выбрали губернатором Южной Каролины и второй в истории женщиной-губернатором индийского происхождения. Никки Хейли - одна из четырех высокопоставленных женщин в администрации Трампа, не считая его дочери Иванки, которая скорее имеет неформальное влияние в Белом доме.



В конце президентской кампании 2016 года Хейли заявляла, что не является сторонницей Трампа, но все же голосовала за него. Источник - INTERFAX.RU

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517071920

Новости Казахстана

