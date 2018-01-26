Пророссийский Земан побеждает на выборах президента Чехии

18:35 27.01.2018 Действующий президент Чехии Милош Земан опережает своего соперника Йиржи Драгоша во втором туре выборов президента. Такие данные предоставило в субботу, 27 января, республиканское статистическое управление страны после подсчета данных на 10% избирательных участков.



За Земана проголосовали 57,97% избирателей, у экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша 42,02% голосов.



Второй тур президентских выборов проходил в Чехии в пятницу и субботу.



Ранее сообщалось, что за несколько дней до второго тура выборов президента социологи не смогли назвать лидера президентской гонки. Первый тур выборов президента Чехии состоялся 12–13 января. Милош Земан заручился поддержкой 38,57% граждан, Йиржи Драгош - 26,6%.



Соперник Земана заявил об опасениях влияния РФ на выборы в Чехии Источник - iz.ru

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