 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 27.01.2018
20:58  "Смешной, небритый, пьяный...". ФБР рассекретило причину загадочной смерти экс-рос-министра Лесина
19:52  Постпредшу США при ООН Никки Хейли обвинили в секс-связи с Трампом
18:35  Пророссийский Земан побеждает на выборах президента Чехии
18:28  В центре Кабула талибы взорвали "скорую помощь" - почти 100 погибших
17:07  Президент Монголии пригласил спасших его жизнь от нацистов 28 лет назад супругов из Германии в Улан-Батор
16:05  Голландский суд разморозил принадлежащие Казахстану $ 22 млрд. Не зря Елбасы слетал к Трампу
16:01  Отказ от легитимности раздела 90-х инициирует не Путин и не Россия, а Трамп, - М.Хазин
15:58  О названии Иерусалима в "Договоре Умара", - П.Густерин
14:32  При атаке Кабльского отеля Intercontinental 20/01 погиб член пиар-команды Трампа - Гленн Селинг
12:19  Для Киева Высоцкий и Цой страшнее российских танков, - "СП"
11:29  И.Каримову стало резко плохо сразу после дня рождения Татьяны Акбаровны, - вспоминает врач Аваков
10:49  Как урезонить Эрдогана? США уже просят Россию о помощи в Сирии, - З.Караев
09:46  Рос-вице-премьер Дворкович: в России нет олигархов. Дурак, или прикидывается?
01:28  Аномальные морозы в Астане: Животные замерзают на бегу (видео)
00:46  "Сирийское уравнение" становится очень сложным, - С.Тарасов
00:45  Центральноазиатский союз 2.0: перспективы по-прежнему туманные
00:23  В Киргизии слова акимов уже никто не слушает..., - ВВС
00:08  "Товарищ поможет отстрелить козла". Казус Бабанова, - М.Мусакеев
Пятница, 26.01.2018
23:54  Битва за Африн: курды пока держатся и отбивают атаки турок
20:29  В Душанбе возведут архитектурный комплекс "Независимость и Свобода"
20:24  Слово в защиту гетеросексуального мужчины титульной национальности, - З.Наурзбаева
20:07  В Центральной мечети Алматы новый главный имам - Шокай (владеет семью иджазами по кыраату Шатыби)
18:09  Таджики едут гастарбайтерами в Россию, китайцы - в Таджикистан...
15:51  Deliberamo ergo sumus. Демократический централизм и делиберативная демократия, - А.Кустарев
15:20  Россия – форпост "второго" мира? - В.Даренский
15:16  "Порядок в беспорядке": как революция против государства превращается в страницу его истории, - И.Будрайтскис
14:41  США затянули петлю на своей шее
14:39  Спасший москвичку из реки таджикистанец стал жертвой вымогательства со стороны земляков
14:37  Какой же становится Трамп-Америка? - Р.Сафронов
08:49  Заместитель бишкекского мэра Эркин Исаков сам взялся бесплатно подвозить замерзающих горожан
08:45  Турки удачно попали в Африн. Одной бомбой - двух американских спецназ-советников
08:40  Давос-2018: хорошая мина при плохой игре, - В.Катасонов
08:36  США посреди процесса сирийского урегулирования, - Д.Седов
08:34  Год бескровных революций. Поражение Запада продолжится наступлением Китая, - К.Сивков
08:11  В Южной Корее сгорела больница короля Седжона - более 30 погибших
08:04  Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, - Елбасы
07:41  К вопросу о "колонизации" Туркестана, - Ало Ходжаев
07:38  Найденная в Израиле челюсть может "удлинить" историю человека еще на 100-200 тысяч лет!
07:34  Дефицита электричества в Кыргызстане нет, но экспорт в Узбекистан приостановлен
07:33  В марте Астана примет 1-й саммит глав государств ЦА
07:30  Жизнь в самой ленивой диктатуре. Рецензия на книгу "Генерал Не Вин" Роберта Тейлора
07:22  Предком главы МИД Британии Бориса Джонсона оказалась мумия сифилитички
07:16  Раздвоение курдов. Между Турцией и США, - "Къ"
07:13  Москва. Депутаты инициируют опрос граждан о нужности памятника Исламу Каримову
06:59  Курдский вопрос раскалывает НАТО, - А.Шарковский
01:18  Женщины и экстремизм. Сколько таджичек уехали в Сирию?
00:59  "Черная" бухгалтерия "Нурлы Мекен". Аферизм по-астанайски, - С.Перхальский
00:55  Амбиции высокого полета. Станет ли Казахстан воздушным мостом между Европой и Азией?
00:52  Что Турции понадобилось в сирийском Африне, - А.Асалыоглу
00:46  После новых олимпийских унижений российские чиновники сохраняют олимпийское спокойствие
00:31  В Казахстане не будут запрещать "Смерть Сталина"
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Пророссийский Земан побеждает на выборах президента Чехии
18:35 27.01.2018

Действующий президент Чехии Милош Земан опережает своего соперника Йиржи Драгоша во втором туре выборов президента. Такие данные предоставило в субботу, 27 января, республиканское статистическое управление страны после подсчета данных на 10% избирательных участков.

За Земана проголосовали 57,97% избирателей, у экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша 42,02% голосов.

Второй тур президентских выборов проходил в Чехии в пятницу и субботу.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до второго тура выборов президента социологи не смогли назвать лидера президентской гонки. Первый тур выборов президента Чехии состоялся 12–13 января. Милош Земан заручился поддержкой 38,57% граждан, Йиржи Драгош - 26,6%.

Соперник Земана заявил об опасениях влияния РФ на выборы в Чехии

Источник - iz.ru
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