В центре Кабула талибы взорвали "скорую помощь" - почти 100 погибших

18:28 27.01.2018 Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 95



В результате теракта в центре Кабула погибли 95 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Толо Ньюс". Минздрав Афганистана сообщил, что число раненых возросло до 163 человек.



Взрыв произошел в машине скорой помощи неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии.



Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан" (запрещена в РФ. - Ред.). Местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах говорят о четырех задержанных по подозрению в организации взрыва. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 63 человека. Источник - iz.ru

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