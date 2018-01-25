Президент Монголии пригласил спасших его жизнь от нацистов 28 лет назад супругов из Германии в Улан-Батор

17:07 27.01.2018 Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил семейную пару из немецкого города Магдебург посетить Улан-Батор в знак глубокой благодарности за то, что 28 лет назад супруги спасли его жизнь, сообщило в пятницу, 26 января агентство Montsame.



От имени главы государства монгольский посол в Берлине Дамба Ганбат вручил супругам подарки - кашемировые шарфы и одеяла. Одновременно глава дипмиссии передал им официальное приглашение президента посетить Монголию. В знак признательности семейная пара вывесила у входа в дом монгольский флаг.



По сообщению, в 1990 году, когда Баттулга находился в Германии, на него напали неонацисты. По словам президента, тогда он мог бы погибнуть, если бы на помощь не пришли два жителя ФРГ - Петер и Бригитта Гриель. Хозяйка подчеркнула, что она глубоко впечатлена тем, что до сех пор он помнит их помощь, несмотря на столь долгое время. Супругам в этом году исполнилось по 76 лет. Источник - ca-news.org

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