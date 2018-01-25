 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 27.01.2018
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09:46  Рос-вице-премьер Дворкович: в России нет олигархов. Дурак, или прикидывается?
01:28  Аномальные морозы в Астане: Животные замерзают на бегу (видео)
00:46  "Сирийское уравнение" становится очень сложным, - С.Тарасов
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Пятница, 26.01.2018
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20:29  В Душанбе возведут архитектурный комплекс "Независимость и Свобода"
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14:39  Спасший москвичку из реки таджикистанец стал жертвой вымогательства со стороны земляков
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08:45  Турки удачно попали в Африн. Одной бомбой - двух американских спецназ-советников
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08:04  Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, - Елбасы
07:41  К вопросу о "колонизации" Туркестана, - Ало Ходжаев
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07:34  Дефицита электричества в Кыргызстане нет, но экспорт в Узбекистан приостановлен
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00:52  Что Турции понадобилось в сирийском Африне, - А.Асалыоглу
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Четверг, 25.01.2018
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Голландский суд разморозил принадлежащие Казахстану $ 22 млрд
16:05 27.01.2018

Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда РК в размере $22 млрд.

"23 января 2018 года Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовавшего в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны", - сообщили в пресс-службе Минюста.

В ведомстве добавили, что судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали бизнесмену Стати в наложении ареста на эти же активы.

"Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке".

Напомним, агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на информированный источник, что компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана в связи с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатолием Стати и его компаниями против правительства Казахстана. Также отмечалось, что Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon.

Источник - Kazakhstan Today
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517058300
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