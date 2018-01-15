О названии Иерусалима в "Договоре Умара", - П.Густерин

15:58 27.01.2018 О названии Иерусалима в "Договоре Умара"

П.В. Густерин



Ко мне иногда обращаются с просьбой объяснить название Иерусалима в "Договоре Умара" - документе, якобы составленном по указу второго праведного халифа Умара бен аль-Хаттаба, правившего правоверными мусульманами в 634-644 гг. Не пересказывая содержание этого документа и не втягиваясь в дискуссию о его подлинности, я, как антиковед по первому образованию, с удовольствием разъясняю топонимический казус.



В названном "Договоре" Иерусалим называется ٳﻴﻟﻴﺎ- Илия (на рисунке - первое слово второй строки текста). Это не что иное, как арабская транскрипция части латинского названия древнеримской колонии Элия Капитолина (Colonia Aelia Capitolina), построенной на месте Иерусалима, разрушенного в 135 г. по приказу римского императора Адриана. Дело в том, что родовое имя Адриана - Элий, а Капитолина - не что иное, как декларирование посвящения нового поселения Юпитеру Капитолийскому (Капитолий - один из семи холмов Древнего Рима, на котором располагался посвященный Юпитеру храм). Храм Юпитера Капитолийского был построен и на месте разрушенного Второго Храма иудеев.



Иерусалим носил название Элия и во времена Византийской империи, когда был завоеван арабами в 637 г. Под таким названием он и вошел в названный документ. Источник - ЦентрАзия

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