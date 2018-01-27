Для Киева Высоцкий и Цой страшнее российских танков, - "СП"

12:19 27.01.2018 На Украине испугались секретных "щупальцев русского мира"



Дмитрий Родионов





Материал комментируют:



Дмитрий Галкин



Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Виктор Цой и Михаил Булгаков - "щупальца русского мира", - считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом в пятницу, 26 января, он написал в своем Facebook.



"Не все щупальца „русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые - более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. „Ирония судьбы", „восьмое марта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения", - написал он.



Вятровича возмутило, что в интернете украинцы массово вспомнили о 80-летнем юбилее Высоцкого. "Деколонизация? В украинском сегменте Facebook 80-летие российского барда и гуляки вспоминали значительно больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу", - написал он, подразумевая под "украинским поэтом и борцом за свободу" Василия Стуса.



Напомним, Владимир Вятрович - одиозный украинский пропагандист, прославившийся нелепыми крайне русофобскими взглядами и радикальными инициативам по разрушению общего гуманитарного пространства России и Украины, в частности, он призывал объявить историю УСССР периодом "советской оккупации", кроме того, он призывал украинцев полностью прекратить общаться с родственниками в России. По его мнению, "все, что отдаляет их от России, идет на пользу Украине".



- Слышать подобное заявление от человека, который регулярно занимается фальсификацией исторических фактов для меня неудивительно, - комментирует заявление Вятровича политический обозреватель, редактор информагентства "Новая Альтернатива" Дарья Чалая.



- Этот лже-историк стал востребован новой украинской властью только потому, что вся ее идеология основана на русофобии, антикоммунизме и неолиберализме. Все его утверждения, будто Украина в составе СССР была "оккупированной" не имеют под собой никакого основания. Благодаря этой якобы "оккупации", Украина переживала лучшие времена в своей истории. У людей была работа, доступ к бесплатному и качественному образованию и медицине.

На мой взгляд, такой человек не может занимать должность директора Украинского института национальной памяти. Я думаю, господину Вятровичу действительно нужно пройти психиатрическое обследование.



"СП": - Почему Высоцкий, Цой, Пугачева и Булгаков? По какому критерию их выбрали? Кто еще может попасть в этот список?



- Я не считаю, что их выбирали по каким-то определенным критериям. Вятрович понимает, что и Цой, и Высоцкий пользуются огромной популярностью среди граждан Украины, и пытается сделать все для того чтобы дискредитировать этих талантливых людей. Такие попытки выглядят жалкими и ничтожными и напоминают уничтожение боевиками ИГИЛ* исторических памятников в оккупированной Пальмире и других территориях.



Сегодня на Украине подрастающее поколение брошено на самотек, молодые украинские исполнители лишены поддержки государства. И эта проблема почему-то не волнует господина Вятровича.



"СП": - Означает ли подобное заявление, что произведения этих людей могут быть запрещены на Украине?



- От новой украинской власти можно ожидать чего угодно. Сначала запретили въезд российским артистам, так как по мнению украинской власти они несут опасность стране, следом запретили российские соцсети, и я не удивлюсь, если все писатели и заслуженные артисты СССР тоже попадут под запрет. Жаль еще не начали публично сжигать неугодные книги на кострах, как это делали их идейные предшественники в Третьем Рейхе.



Все эти действия направлены на разрыв отношений между двумя братскими народами Украины и России, а также носят характер "социального раздражителя", для отвлечения общества от реальных проблем в экономике страны.



"СП": - Вятрович высказал возмущение тем, что в украинском сегменте Facebook 80-летие российского барда и гуляки вспоминали значительно больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу" Василия Стуса. Почему Высоцкий на Украине популярнее?



- Высоцкий является величайшим бардом своей эпохи, его произведения пронизаны глубочайшим смыслом, а сатира, высмеивающая пороки того общества - может служить образцом или даже пособием в данном виде искусства. Я не хочу умалять роль Василия Стуса и опускаться до уровня господина Вятровича, но популярность не зависит от прихоти чиновников. Если Стус не популярен в России, это не повод запрещать Высоцкого. Но, видимо, в институте национальной памяти считают иначе.



"СП": - Могут ли в реальности подобные символы стать инструментом восстановления единого гуманитарного пространства?



- Для восстановления единого гуманитарного пространства необходимо несколько основополагающих условий. Создание единого культурного пространства является одним из таковых. Если на всей территории люди почитают одних и тех же кумиров, значит они уже являются частью одного культурного пространства. Но нужно не забывать, что этот процесс динамичный, особенно в условиях развития информационных технологий и упрощения доступа людей к мировым культурным ценностям.



- 23 января бывший вице-президент США Джо Байден в своем выступлении в Совете по международным отношениям довольно критично высказался о курсе нынешней администрации в отношении Украины, - напоминает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- По мнению Байдена, администрация Трампа не прилагает необходимых усилий для того, чтобы заставить украинскую власть выполнять минские соглашения и бороться с коррупцией. Но запрос на мирное урегулирование донбасского конфликта и подавление коррупции исходит не только от американских политиков, но и от украинского общества. Поэтому украинская власть, которая, получив, как представляется, соответствующее разрешение от Вашингтона, фактически вышла из минского процесса, вынуждена совершать обманные маневры, чтобы отвлечь украинское общественное сознание от своих действий.



Очевидно, что наиболее простой и безопасный способ переключить внимание общества на другие проблемы состоит в выдвижении требований, направленных на выход Украины из единого культурного пространства с Россией. Добиться этого, разумеется, невозможно, поскольку большинство украинского общества будет против подобных действий. Но главная цель Вятровича и ему подобных состоит в том, чтобы спровоцировать общественное противостояние, позволяющее власти действовать, не обращая внимание на общественное мнение. И это им, к сожалению, удается.



"СП": - Перечисленные деятели действительно опасны для постмайданной Украины?



- Для современной Украины наибольшую опасность представляет действующая власть, которая отказывается выполнять основные требования "Майдана", связанные с подавлением коррупции, проведением ответственной социальной политики и развитием политической демократии.



"СП": - Почему на Украине Высоцкий популярнее упомянутого Вятровичем Стуса? "Контора Вятровича" зря ест хлеб?



- Высоцкий популярнее не только Стуса, но и Бродского, что связано не столько с качеством его поэзии (хотя Высоцкий, безусловно, выдающийся поэт), сколько с особенностью его творчества, обращенного не столько к читателю, сколько к слушателю. Это не хорошо и не плохо, но это значительно упростило восприятие Высоцкого массовой аудиторией.



Что касается "конторы Вятровича", то, как уже говорилось, ее подлинная цель заключается не в пропаганде творчества Стуса (или других деятелей украинской культуры), а в разжигании общественного противостояния. И, как мы видим, даром она хлеб не ест.



"СП": - Заявление Вятровича означает, что произведения этих людей могут попасть под запрет?



- Чем сильнее будет общественный запрос на скорейшее мирное урегулирование, тем более нелепыми и опасными будут действия украинской власти, призванные оправдать продолжение донбасского конфликта. Предсказать их невозможно.



"СП": - Как подобные заявления воспринимаются населением Украины?



- Большая часть украинского общества не следит за деятельностью Вятровича и не обращает внимания на его действия. Но они и не направлены впрямую на массовую аудиторию. Они призваны дать соответствующий сигнал радикальным националистическим кругам, указав им перспективные направления деятельности, и спровоцировать на ответную реакцию наиболее пророссийскую часть украинского общества.



*"Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

27.1.18 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517044740

Новости Казахстана

