И.Каримову стало резко плохо сразу после дня рождения Татьяны Акбаровны, - вспоминает врач Аваков

11:29 27.01.2018 После чего умер Ислам Каримов



Ислам Каримов не очень любил медиков, вспоминает его бывший личный врач Вячеслав Аваков.



По природе бывший президент был крепким и здоровым человеком, очень выносливым и работоспособным. Его с трудом уговаривали пройти ежегодный медосмотр. А услугами врача больше пользовались его окружение, чем сам Каримов, рассказал врач УзА.



Каримов уже став президентом, приобщился к большому теннису. Скоро начал играть очень хорошо и не бросал спорт.



В принципе Каримов никогда не жаловался на здоровье. Оно резко пошатнулось 26 августа.



"Мы все вместе праздновали день рождения Татьяны Акбаровны. Ислам Абдуганиевич в девять часов вернулся с работы, все мы, как члены одной семьи, собрались за празднично накрытым столом, говорили и шутили. Отличным было настроение и у Ислама-ака. На следующий день узнали о резком ухудшении его самочувствия. Быстро приехали, забрали Ислама Абдуганиевича в больницу", - вспоминает Аваков.



Каримов умер 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет из-за инсульта. Источник - vesti.uz

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