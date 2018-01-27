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Как урезонить Эрдогана? США уже просят Россию о помощи в Сирии, - З.Караев
10:49 27.01.2018

Кто в итоге сможет решить для Вашингтона курдско-турецкий конфликт


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Джон Блакслэнд

Операция "Оливковая ветвь" турецкой армии развивается успешно. Разумеется, успешно для Анкары, но не для курдов. Турки ворвались в курдский анклав в Сирии с нескольких сторон, и везде преуспели. Вероятно, руководство рассчитывало на блицкриг, но этого не произошло - Отряды народной самообороны оказали и продолжают оказывать серьезное сопротивление, несмотря на блокаду и отсутствие поддержки со стороны основных сил сирийской оппозиции.

США, которые вот уже как несколько лет поддерживают сепаратистов на севере Сирии, отказали в помощи всем тем своим союзникам, кто решился противостоять Турции в Африне. Впрочем, эти официальные призывы не совсем вяжутся с поставками оружия в осаждаемый турками анклав. Как бы то ни было, Анкара гнет свою линию и, видимо, подход американцев только раззадорил ее. Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал расширить турецкое присутствие в Сирии. По его словам, вслед за Африном настанет черед Манбиджа, находящегося уже в основной части подконтрольной курдам территории. А дальше он пророчит победоносное шествие своей армии до самых границ Сирии с Ираком. Эрдоган заверил, что все обещанное до этого, будет исполнено в скором будущем. И это его заявление сильно осложняет жизнь тем людям, которые несколько лет занимаются установлением порядка на севере арабской республики.

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Речь, разумеется, в первую очередь о Вашингтоне. Турция, конечно, является его союзником, но в последнее время отношения между странами значительно ухудшились. По большей части этому способствовали сирийские курды, по отношению к которым страны и разошлись. Анкара называет организованные ими Отряды народной самообороны террористической организацией, тогда как Соединенные Штаты предпочитают совсем другое определение - верные союзники.

Что же будет дальше? Действительно ли Турция продолжит свою операцию в других частях Сирии? Позволят ли США одним своим союзникам громить других? Об этом мы говорим с австралийским военным экспертом Джоном Блакслэндом.

"СП": - Президент Турции утверждает, что операция в Сирии будет расширена на другие районы. Действительно ли стоит этого ждать?

- Сложно сказать точно, но есть сведения об артиллерийском обстреле районов недалеко от Манбиджа. Они производились и раньше, к сожалению, выяснить, кто это делал, сложно. Возможно, армия режима провоцировала эти обстрелы, но есть такая же вероятность, что Турция провоцировала на эти действия своих союзников в Алеппо. В последние дни нет сомнений в том, что именно Турция атакует позиции демократических сил в этой части Сирии. Это не означает, что наземная операция уже началась, но в свете последних событий такой риск очень высок.

"СП": - Чем это чревато?

- По этому поводу можно выказать опасения. Турция, надеясь решить свою проблему, дестабилизирует положение в Сирии. Ее действия можно назвать новой угрозой для мира. Но сложно дать конкретную оценку. С точки зрения безопасности было бы лучше, если бы удалось иными путями решить проблему турецко-курдских отношений. На самом деле, Отряды народной самообороны не представляют угрозу Турции, и слухи о поставках оружия Рабочей партии Курдистана не подтверждены. Поэтому решение турецкого руководства вызывает удивление. Насколько опасна ситуация, когда в Сирии создана курдская политическая автономия? Настолько же, как и в случае с Иракским Курдистаном. Как известно, до недавнего времени у Эрдогана всегда были хорошие отношения с семьей Барзани (политические лидеры курдского движения в современном Ираке - авт.). Возможно, Турция пытается так решить собственную проблему сепаратизма, но за счет войны в соседней стране это сложно сделать.

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"СП": - Как США могут отреагировать на это?

- США, как и многие другие, будут расстроены тем, что Турция продолжит эту кампанию. Они уже предостерегли демократические силы от того, чтобы противостоять Турции. Но это не выход из ситуации. Если это стимулирует Турцию на продолжение кровопролития, то нужно найти другой подход. Необходим диалог между Турцией и Отрядами народной самообороны.

"СП": - Разве его можно наладить?

- Это нелегко, но всегда есть возможность. Отличным вариантом будет помощь России. США активно сотрудничают с ней по различным вопросам в Сирии. Сейчас помощь России тоже пригодится. Москва имеет хорошие связи с Турцией и курдами одновременно. Она может помочь предоставить площадку для диалога. Совместно с США ее влияния хватит для организации переговоров.
Заур Караев
27 янв. 18

Источник - svpressa.ru
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