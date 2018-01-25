Рос-вице-премьер Дворкович: в России нет олигархов. Дурак, или прикидывается?

09:46 27.01.2018 Вице-премьер Аркадий Дворкович на форуме в Давосе заявил о том, что в России нет олигархов, а только честные бизнесмены.



"Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - ответил Дворкович на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых американских санкций.



По его словам, санкции, которые власти США должны ввести против российских бизнесменов, сделают жизнь чуть сложнее, но не невозможной.



Стоит отметить, что через 5 дней Минфин США опубликует доклад известный как "кремлевское досье", на основе которого против российских олигархов будут вводиться санкции. Источник - ktovkurse.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517035560

Новости Казахстана

