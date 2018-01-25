Аномальные морозы в Астане: Животные замерзают на бегу (видео)

01:28 27.01.2018 В Интернете распространили ролики о замерзающих на ходу домашних и диких животных в Казахстане.



Депутат Мажилиса Парламента Берик Дюсембинов озвучил депутатский запрос на имя министра внутренних дел Калмуханбета Касымова с просьбой планировать подготовку упреждающих мероприятий в бураны и морозы.



"В эти дни Казахстан столкнулся с аномальными морозами, создающими угрозу жизни граждан. Социальные сети пестрят видео с замерзшими дикими и домашними животными, снимками зашкаливающих термометров. (...) С начала зимы спасатели при взаимодействии с местными исполнительными органами и дорожными службами эвакуировали из снежных заносов более 5 500 человек, в том числе 439 детей (...)", - сказал депутат Дюсембинов на пленарном заседании палаты.



Напомним, почти арктический холод уже почувствовали жители северных и восточных областей Казахстана, когда столбик термометра опустился отметки -35 градусов мороза.



С 22 января мороз начал усиливаться и охватывать центральные, юго-восточные и южные районы. Ранее премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений в связи с заморозками и обратился к руководителям госорганов, организаций и частных компаний с просьбой не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах. По возможности организовать централизованный развоз сотрудников.





Источник - CA-NEWS

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