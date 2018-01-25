"Сирийское уравнение" становится очень сложным, - С.Тарасов

00:46 27.01.2018 "Сирийское уравнение" становится очень сложным



Чем закончится игра Трампа и Эрдогана на Ближнем Востоке



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел инспекцию турецкого военного контингента в южной провинции Хатай на границе с Сирией, размещенного там для участия в операции в Африне. Эрдогана сопровождали глава генштаба Турции генерал Хулуси Акар, вице-премьер Бекир Боздаг, министр обороны Нуреттин Джаникли, командующий сухопутными войсками генерал Яшар Гюлер, а также губернатор провинции Хатай Эрдал Ата.



Эта поездка носила не просто символический характер. Она показала, что операция "Оливковая ветвь" развивается не по предполагаемому сценарию, а военные действия приобретают затяжной характер. Чтобы оправдать этот ход событий, Эрдоган дал всем понять, что Анкара не собирается ограничивать "Оливковую ветвь" лишь территорией сирийского Африна и пресекать игры лишь вдоль турецкой границы. Президент не исключил возможность расширения действий на Манбидж и районы, расположенные к востоку от реки Евфрат. И сразу появилась интрига. Эрдоган сообщил, что Анкара уведомила Вашингтон, Москву и некоторые другие страны о начале операции в Африне. Но вопрос о том, сообщала ли Анкара о своих более "широких планах", остается - во всяком случае на публичном уровне - открытым.



Как ни крути, но эти намерения Турции ломают астанинский процесс, связанный с зонами деэскалации в Сирии, особенно в Идлибе. Попутно реанимирован проект, разработанный в свое время США в сотрудничестве с Турцией и Иорданией, о создании бесполетной зоны в Сирии, как то в свое время было сделано в Ливии. Только на сей раз речь идет не о бесполетной зоне как таковой, где под патронажем Анкары планировалось сформировать оппозиционное Дамаску правительство, а предложении американцев установить 30-километровую так называемую зону безопасности на севере Сирии, которая находилась бы под контролем курдских вооруженных формирований.



"От государственного секретаря США Рекса Тиллерсона пришло предложение насчет создания зоны безопасности, - поведал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. - Я спросил, что он имеет в виду. Мы тоже говорим о зоне безопасности, но можем по-разному рассматривать ее с США, ждать разного от создания такой зоны. Но даже если искренне они это говорят - все равно нужно доверие. Я объяснил, почему у нас нет доверия сейчас к США: они не сдержали ни одного слова, данного нам по теме сирийских курдов". Анкара понимает, что если даже речь идет о возможной в будущем курдской автономии в Сирии, то Вашингтон отстраняет Турцию от процессов сирийского государственного строительства. При этом сам факт появления в Сирии курдской автономии - наряду с уже существующей в Ираке - рано или поздно приведет уже (в лучшем случае) к федерализации самой Турции.



Запад дает понять, что это будто бы не означает утрату Турцией своей территориальной целостности. Но Анкара нервничает. Она громко выразила недовольство тем, что Белый дом якобы "некорректно и неполно" передал содержание телефонного разговора между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 24 января. Согласно сообщениям правительственного турецкого ИА Anadolu, претензии турецкой стороны вызывает официальное заявление Белого Дома по итогам беседы, в котором говорится, что Трамп "выразил обеспокоенность тем, что эскалация насилия в Африне может помешать достижению общих целей" США и Турции в Сирии. Помимо того, утверждается, что Трамп указал Эрдогану на "деструктивную и лживую риторику", которая звучит в Турции в отношении США. В этой связи Anadolu уточняет, что американский президент не говорил турецкому "ни об обеспокоенности из-за эскалации насилия", ни о "деструктивной и лживой риторике" Анкары.



Обсуждая турецкую операцию в сирийском городе Африн, президенты, отмечает турецкое агентство, "лишь обменялись мнениями - и больше ничего". В заявлении, распространенном канцелярией президента Турции, еще раз уточняется, что "Эрдоган заявил Трампу о необходимости прекратить оказывать помощь сирийским курдам" и что будто бы Трамп "обещал это сделать". В этой связи американское издание The Washington Post запускает еще одну интригу. В видимых осложнениях в американо-турецких отношений оно усматривает две составляющие.



Первая: Эрдоган понимает, что США намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии, чтобы в будущем иметь возможность развернуть действия на иранском направлении, и разыгрывают в своих интересах курдскую карту. Вашингтон отказывается принимать в отношении Турции жесткие меры, сохраняя возможность при определенных новых условиях и обстоятельствах выйти на диалог со своим союзником по НАТО. Вторая: Эрдоган, выставляя Турцию как страну, находящуюся в потенциальной опасности, решает в первую очередь свои внутриполитические проблемы, продлевает чрезвычайное положение и активно нагнетает антиамериканские настроения. И есть уже результат.



Главный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана генерал Яхья Рахим Сафави призвал сформировать военный альянс для противостояния США и их планам на Ближнем Востоке. В новый блок должны войти Россия, Иран, Ирак, Сирия и Пакистан. Как видим, Турции в этом списке нет. И, видимо, не случайно. Напомним, что Россия, Иран и Турция совместно объявили о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пообещали стабилизировать обстановку в Сирии. Ранее Тегеран выступил с призывом к Анкаре как можно быстрее завершить военную операцию "Оливковая ветвь". Кстати, парадокс в том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис также заявил, что "Оливковая ветвь" должна быть ограничена по времени и своим масштабам". И еще обозначил для Анкары ее "главного врага" - ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



По всем признакам, внешние и внутренние игроки в Сирии сейчас балансируют на грани. На наш взгляд, сегодня маловероятно, чтобы в Сирии начались боевые столкновения между Турцией и США. Для Вашингтона сирийский Африн не относится к числу стратегических приоритетов. Но США станут стремиться к тому, чтобы максимально сохранить боеспособность отрядов сирийских курдов, а в созданное "сирийское уравнение" будут вводиться новые "неизвестные". Со своей стороны, курды продолжат манипулировать мировыми державами для достижения своей цели. Нельзя исключать возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на что намекают американцы. Его могут вывести на уровень прямых вооруженных столкновений с Турцией в других регионах Сирии, на востоке, ближе к границе с Ираком.



Будут предприниматься попытки расшатать альянс Россия - Турция - Иран, играя на геополитических амбициях Анкары и Тегерана. Ясно пока только то, что турецкая операция "Оливковая ветвь" изменила какое-никакое прежнее региональное равновесие. Сейчас увеличивается число конфликтов, из которых нет простого выхода и которые по мере развития событий становится все труднее даже поверхностно формализировать, чтобы адекватно оценивать ситуацию. Так что "сирийское уравнение" перестает быть прозрачным, как и варианты его решения.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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