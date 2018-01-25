 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии слова акимов уже никто не слушает..., - ВВС
00:23 27.01.2018

Почему слова акимов уже не воздействуют на общество?

Состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял директора Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияра Салиева, обсудив с ним вопрос развития органов местного самоуправления, повышения их роли и ответственности.

Перед этим глава государства провел заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении, по итогам поручил разработать меры по совершенствованию законодательства по усилению роли райадминистраций. Би-Би-Си взяла интервью у эксперта по местному самоуправлению Медета Султанбаева, спросив у него, по каким причинам необходимо провести реформирование должностных функций акимов и айыл окмоту.

М. Султанбаев: Раньше у акимов было определенное влияние на айыл окмоту, в первую очередь на кадровый состав. Сейчас такого влияния нет. Власть уже не распространяется на местных депутатов. Минус в том, что на 20% стало меньше депутатов местных кенешей без высшего образования, из-за недостаточной компетенции они не могут хорошо управлять. Не хватает знаний, например, как составлять и распределять бюджет. Раньше на определенном уровне акимы вмешивались в отбор кадров.

Во-вторых, депутаты самостоятельно начали решать все вопросы местного бюджета. Раньше акимы могли вмешаться на определенном уровне. Сейчас 100% решают местные депутаты.

Третий вопрос касается делегирования полномочий. Правительство передает денежные средства айыл окмоту. Они выполняют эту работу. Раньше аким распределял деньги, сейчас все решают айыл окмоту.

Но в этой деятельности иногда не бывает результата. Также в настоящее время акимы не могут на это повлиять. Таким образом, правительственными средствами распоряжаются сами айыл окмоту, а акимы упустили из рук этот рычаг.

Третий рычаг – раньше акимы проводили проверки. Сейчас они уменьшились, поэтому снизилось влияние.

Вот по таким причинам власть акимов ослабла. Правительство в свою очередь не смогло донести свою политику до народа через акимов. Исчез бюджет и акима, и губернатора.

Самое главное в том, что в сельской местности отсутствует собственная структура правительства. Структура правительства не распространяется дальше района. Далее, согласно Конституции, управляют местные органы власти. Сейчас необходимо создать баланс между ветвями власти.

Би-Би-Си: Чтобы не получилось "проткнул глаз, решив почистить", как известно, реформу надо претворять продуманно. Нет угрозы, что укрепление власти акимов ограничит местных органов власти?

М. Султанбаев: Это может произойти, если действовать необдуманно. Поэтому необходимо сохранять баланс. Не будь в Конституции такой нормы, тогда можно было на местном уровне установить прямую власть правительства. Но полномочия местных органов власти прописаны в Конституции. Есть три пути решения проблемы.

Первый путь – необходимо пересмотреть местное самоуправление в восьмом разделе Конституции.

Второй путь – рассмотреть и проанализировать функции, компетенции акимов, айыл окмоту, местных депутатов.

Третий путь – обучение. В настоящее время не соответствует необходимым требованиям образовательный уровень и акимов, и айыл окмоту, и депутатов местных кенешей. Необходимо повышать их уровень. Надо обучать нормам законодательства, как выстраивать отношения между акимами и айыл окмоту.

Би-Би-Си: Правительство обсуждает законопроект о введении прямого управления в отдельных сельских местностях. Какова главная причина этого?

М. Султанбаев: Такая мера вводится впервые, потому что отдельные айыл окмоту не справляются со своими прямыми функциями. Например, не состоялись выборы в 22 айыл окмоту. Это в свою очередь тормозит работу правительства.

Если в каком-либо месте айыл окмоту или местные кенеши не способны выполнить свои прямые функции, то возникает необходимость введения прямого управления правительства.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си

Источник - BBC. Кыргыз кызматы
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