 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Товарищ поможет отстрелить козла". Казус Бабанова, - М.Мусакеев
00:08 27.01.2018

Кто столкнул Омурбека Бабанова в пропасть?

Издавна у кыргызов было выражение: "Товарищ поможет отстрелить козла". Если учесть, что каждая пословица появилась не на ровном месте, то и у упомянутой фразы есть глубокие корни.

Если у выдающегося джигита, взявшего на себя большую ответственность, рядом будут отличные советники и помощники, то этому джигиту будет сопутствовать удача в делах. Но если в окружении джигита будут подхалимы и любители оказывать медвежью услугу, то джигиту несдобровать.

История это доказывает. Не будем ходить далеко за примерами, возьмем Омурбека Бабанова, который был кандидатом на прошедших президентских выборах. Недавно ЦИК лишил этого политика депутатского мандата. Основанием послужило личное пожелание Бабанова. Амбиции его достигали Луны, ему депутатского кресла было мало, хотел он получить президентский пост. Появляется закономерный вопрос, каким образом Бабанов оказался в плачевном состоянии? Конечно, в первую очередь это связано с чрезмерной амбицией Бабанова. Избиратели отчетливо видели, что его амбиции не сочетались с интересами народа и страны.

Во-вторых, в ходе выборов он показал, что не знаком с традициями и обычаями кыргызов. Он не заметил, что кыргызский народ руководствуется выражением: "Отчаянно беги от того, кто себя хвалит". Он не хотел говорить о преимуществах оппонентов, хвалил только себя, словно никого кроме него нет. Его окружение не удосужилось сделать ему замечание, сказать: "Не надо так, народ не любит тех, кто чрезмерно хвастается".

В-третьих, стало очевидно, что наш народ ненавидит двуличных людей. Перед выборами Бабанов объездил все уголки страны, всегда на его голове был белый калпак. Весь народ видел, как перед поездкой в село Он-Адыр, где живут граждане узбекского происхождения, с его головы исчез белый калпак. У многих возник вопрос – почему он снял и выбросил белый калпак, когда нужно было выступать перед представителями другого народа? Если он не уважает кыргызский калпак, то как будет уважать государство под названием Кыргызстан?..

В-четвертых, у Бабанова не было ни одного советника, который действительно переживал за него, желал ему роста и развития. Кем были его советники и консультанты? Одним из них был Артур Медетбеков, который фигурировал в телефонном разговоре между Максимом Бакиевым и Жанышем Бакиевым после апрельской революции 2010 года в качестве "Василия Ивановича". Этот человек в независимых средствах массовой информации расхваливал Бабанова. Но так как весь народ знал, что он является хвостом Бакиевых, его хвалебные заявления только снизили рейтинг Бабанова.

Еще одним советником был Омурбек Суваналиев, в котором давно разочаровались, так как он постоянно ошивался у дверей различных партий. В последние годы уважающие себя политики держались подальше от этого человека, называя его "знаком неудачи, беды". Перед различными выборами Суваналиев стучался в дверь как минимум четырех партий, но ни одной партии он не принес успех. Напротив, стал основной причиной падения рейтинга партий. Еще один генерал, никогда не говорящий правду Кубатбек Кожоналиев тоже был советником Бабанова. Гражданин Казахстана Кайсар Абылкасымов был в его окружении в качестве главного бухгалтера.

Интереснее всего то, что небезызвестный Усен Сыдыков стал "аксакалом", который дает наставления Омурбеку Бабанову. Разве можно было дождаться толковых советов от У. Сыдыкова, который был советником К. Бакиева в 2005 году? Где сегодня оказались Бакиевы из-за его советов? А в каком положении оказался Бабанов, решив прислушаться к таким советам? Конечно, в отличие от Бакиевых он не проливал кровь своего народа. Но произнес слова, которые могли столкнуть два народа. В итоге он не может вернуться в свою страну.

Значит, в плачевном состоянии Бабанова виновны те, кто хвалил его, а потом столкнул в пропасть. Возможно участь Бабанова послужит уроком для других.

Источник: газета "Багыт.kg" №2 от 24.01.2018 / стр. 7

Автор: Мурат Мусакеев

Источник - gezitter.org
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