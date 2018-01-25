Битва за Африн: курды пока держатся и отбивают атаки турок

23:54 26.01.2018 Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, прибыл в курдский анклав Африн и рассказал подробности об обстановке в этой новой горячей точке Сирии, где идут жестокие бои ополченцев YPG c турецкими войсками и протурецкими боевиками.



Мы в Африне. Шестой день тут жарко. Турки – таки полезли. Не то, чтобы это стало неожиданностью, нет, рано или поздно вторжения ждали. Не ожидали никак, что будет еще и авиация утюжить. И это бы ничего, если бы только позиции военных. Турки артой и с воздуха кошмарят мирняк.



На сегодня уже 109 раненых и 37 убитых гражданских. Первые раненые и убитые появились 20 января, когда турки отбомбили окраины Африна. Дальше – больше. На следующий день бомбардировке с воздуха и обстрелам артиллерии подверглись практически все населенные пункты Африна.



Кроме, как акции устрашения местных, другого объяснения этим обстрелам и бомбардировкам трудно придумать. Ну еще как жест отчаяния. Потому как у наземных сил протурецких

группировок, вторгшихся в Африн, дела совсем неважные. На сегодня турки в наземной операции пока что используют боевиков Аль-Кайеды* (она же Ан-Нусра*), которых до этого использовали против правительственных сил Сирии.



Свои регулярные части в Африн они пока не вводят. Кроме пары небольших деревень, расположенных прямо на границе, этим группировкам больше ничего взять не удалось. Деревни были оставлены местными из-за систематических артобстрелов и обстрелов из стрелкового оружия с турецкой стороны.



Бойцы YPG и местного ополчения без особого труда отбивают все атаки духов на свои позиции. На сегодня боевики протурецких группировок имеют довольно бледный вид, учитывая большие потери и отсутствие ожидаемого результата.



На второй день была разбомблена птицефабрика на окраине города Африна, где погибли две семьи в полном составе, живущие рядом с этой самой фабрикой, и несколько девушек, работающих на ней.



Как правило, обстрелы и бомбежки населенных пунктов Африна начинаются с наступлением темноты и продолжаются до 4–5 утра беспрерывно.



Городской госпиталь с трудом справляется с большим количеством раненых в результате бомбежек. Со слов одного из врачей, запасов необходимых лекарств осталось на 3–4 дня. Данные по потерям среди гражданских могут быть условными из-за того, что не всех пострадавших смогли доставить в госпиталь. Есть информация, что из некоторых населенных пунктов их не могут вывезти из-за работы снайперов с турецкой стороны.



До 24 января турки не унимались, продолжая бомбить и обстреливать населенные пункты Африна, которые на сегодня напоминают кадры из фильма - апокалипсис, с пустыми улицами, разбитыми домами и машинами. Местные жители сейчас большую часть времени находятся в подвальных помещениях. Именно они на данный момент страдают больше всего.



Такую картину сейчас можно наблюдать практически в каждом населенном пункте Африна. Дети, женщины, старики сидят в подвалах, спасаясь от бомбежек и обстрелов. Практически все мужчины и молодые девушки сейчас на линии фронта. Никто отсюда уходить не собирается.



"Эрдоган, если и зайдет в Африн, то только после того, как убьет всех нас. Мы отсюда никуда не уйдем, это наш дом", - это говорят все, от мала до велика.



Олег Блохин Источник - rusvesna.su

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