В Душанбе возведут архитектурный комплекс "Независимость и Свобода"

20:29 26.01.2018 Объявлен конкурс на эскизный проект, место под него пока не определено.



Правительство Таджикистана объявляет открытый конкурс на лучший эскизный проект архитектурного комплекса "Независимость и Свобода" в городе Душанбе.



Конкурс, как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, объявлен с целью "защиты культурных ценностей, изображения важных устоев государственности, повышения национального самосознания и взращивания в сердцах граждан страны идей независимости и свободы, а также по случаю 30-летия Государственной независимости республики".



Конкурс проводится в один этап, в нем могут свободно принять участие отечественные и зарубежные юридические и физические лица.



Желающие принять участие в конкурсе могут зарегистрировать свои эскизные проекты с 1-го февраля до 30-го апреля 2018 года с пометкой "На конкурс" и указанием фамилии, имени и отчества, кода и адреса Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан (по адресу г. Душанбе, ул. Г. Хусейнзода).



Порядок проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект Архитектурного комплекса "Независимость и Свобода" в городе Душанбе среди отечественных и зарубежных физических и юридических лиц и состав республиканской комиссии конкурса в ближайшее время будут опубликованы в средствах массовой информации, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.



За лучший эскизный проект архитектурного комплекса "Независимость и Свобода" предусмотрено денежное вознаграждение. В каком размере, не уточняется.



Аваз Юлдашев Источник - Азия-Плюс

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