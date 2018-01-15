 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Центральной мечети Алматы новый главный имам - Шокай (владеет семью иджазами по кыраату Шатыби)В Центральной мечети Алматы новый главный имам - Шокай (владеет семью иджазами по кыраату Шатыби)
20:07 26.01.2018

Верховный муфтий Казахстана представил нового главного имама Центральной мечети г. Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Сегодня во время пятничной молитвы в Центральной мечети г. Алматы Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз представил джамаату нового главного имама - Еркинбека Шокая, и от имени ДУМК выразил благодарность предыдущему имаму Нурбеку Есмаганбету за проделанную им работу.

Еркинбек Шокай родился в 1980 году. Является хафизом Корана и владеет семью иджазами по кыраату Шатыби.

В 1998-2001 годы он учился в Центре подготовки чтецов Корана при мечети "Тура жол" в г. Шымкенте. С 2001 по 2002 год обучался в университете Триполи (Ливан) на подготовительных курсах по специальности арабский язык. В 2001-2006 гг. - в Центре по изучению Корана Триполи (Ливан), специальность: кари. В 2002-2006 гг. - в университете Триполи на факультете исламских наук, где получил степень бакалавра. Специальность: исламовед – шариат (получил диплом с оценкой "очень хорошо"). 2007-2009 гг. – Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – магистратура. Специальность: религиовед (диплом с отличием). С 2016 по настоящее время обучается в Египетском университете исламской культуры Нур-Мубарак (PhD-докторант).

В 2004 и 2005 годах принимал участие в республиканском конкурсе чтецов Корана в Триполи. Обладатель второго и третьего мест. Также был участником международного конкурса чтецов Корана в штате Тренгану, Малайзия (2008 г).

Трудовая деятельность:

2006-2008 - научный сотрудник в Президентском центре культуры.

2008-2010 - переводчик, специалист по консульским делам в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в РК.

2009-2010 - преподаватель в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, кафедра философии.

2010-2012 - заместитель директора в республиканском Центре по подготовке чтецов Корана "Кауам Аддин Аль-Иткани Аль-Фараби Ат-Туркистани".
2011-2013 - преподаватель в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, кафедра философии.

2012-2012 - ведущий научный сотрудник в Агентстве по делам религий РК, РКГУ "Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религий".
2012-2013 - главный эксперт в Агентстве по делам религий РК, Управление по связям с исламскими религиозными объединениями.

2013-2013 - и.о. директора Агентства по делам религий РК, Департамент по делам религий Атырауской области.

2013-2014 - преподаватель в Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова.

2013 - руководитель Управления по делам религий Атырауской области.

2016 - старший преподаватель в Египетском университете исламской культуры Нур-Мубарак.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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