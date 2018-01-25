Таджики едут гастарбайтерами в Россию, китайцы - в Таджикистан...

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18:09 26.01.2018 Таджикистан выделил дополнительную квоту на работу для граждан Китая



Правительство Таджикистана выделило дополнительно 2,4 тыс. квот на работу для граждан КНР. Распоряжение об этом накануне подписал глава правительства Эмомали Рахмон, передает Радио Озоди.



Квота выделена для китайских специалистов и рабочих, которые будут работать на строительстве таджикского участка газопровода Туркменистан-Китай, сообщил Радио Озоди начальник управления миграции Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Моеншо Махмадбеков.



Протяженность газопровода Туркменистан-Китай по территории Таджикистана составит более 400 км, его намерены сдать в эксплуатацию в конце этого года. На территории Таджикистана трасса будет идти из Узбекистана, и проходить от Турсунзаде, Гиссара, Шахринава, через Рудаки, Вахдат, Файзабад, Нурабад, Рашт, Таджикабад и Джиргаталь – до границы Кыргызстана.



По газопроводу ежегодно из Туркменистана в Китай будет поставляться 25-30 млрд. куб. метров природного газа. Реализация проекта позволит привлечь более $3 млрд. прямых инвестиций Китая в экономику Таджикистана.



По словам Моеншо Махмадбекова, правительство Таджикистана в этом году выделило 7,5 тыс. квот на работу в стране для иностранных граждан. Однако, по его словам и эта квота достанется гражданам Поднебесной.



На данный момент Китай инвестирует во все основные отрасли экономики Таджикистана, в то же время компании-инвесторы представляют различные предпринимательские структуры, в том числе госпредприятия, акционерные общества, частные предприятия Китая. В плане прямых инвестиций Китай больше инвестирует горнодобывающую промышленность: добычу золота, серебра и других металлов.



Условие Пекина при инвестировании проектов - обязательное участие китайских рабочих, говорит Моеншо Махмадбеков. Но, по его словам, Душанбе тоже ставит свои условия – иностранная компания взамен одного "своего" работника должна обеспечить работой и 9 граждан Таджикистана.



Ежегодно правительство Таджикистана выделяет для иностранных граждан несколько тысяч квот на работу, хотя фактически в стране работает до 12 тыс. граждан ближнего и дальнего зарубежья. Тысячи иностранных граждан работают согласно межгосударственным соглашениям в рамках различных инвестиционных проектов, реализуемых в Таджикистане.



По словам таджикского экономиста Содикджона Носирова, инвестируя различные проекты в Таджикистан, Китай перекладывает деньги из одного кармана в другой. "На средства, которые выделяет Поднебесная, китайские компании покупают технику и материалы китайского производства. Основную работу в реализации проектов выполняют китайские специалисты и рабочие. Таким образом, большая часть выделенных средств возвращаются в Китай. Таджикистан же остается в долгах, которые необходимо вернуть с процентами", говорит экономист.



Среднегодовой прирост прямых инвестиций Китая в Таджикистан за последние пять лет составил 55 процента. "Около половины поступающих в республику китайских прямых инвестиций направляются на разработку месторождений цветных металлов", говорится в опубликованном недавно докладе Евразийского банка развития "ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций – 2017". Источник - Азия-плюс

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