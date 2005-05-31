Россия – форпост "второго" мира? - В.Даренский

15:20 26.01.2018 Россия – форпост "второго" мира?

До настоящего времени над Россией еще нависает угроза вернуться в число стран "третьего мира", где она уже успела побывать в период правления "либералов", и откуда смогла выйти почти чудом благодаря усилиям В.В. Путина и его команды. Тем не менее, у России по-прежнему остается два пути - или продолжение начатого пути в качестве одного из главных форпостов независимого от Запада "второго мира", либо возвращение в болото "третьего мира" под чутким руководством "либералов" с последующим неизбежным распадом страны.



Виталий Даренский



До настоящего времени над Россией еще нависает угроза вернуться в число стран "третьего мира", где она уже успела побывать в период правления "либералов", и откуда смогла выйти почти чудом благодаря усилиям В.В. Путина и его команды. Страна "третьего мира" не является субъектом развития, от нее ничего не зависит – все определяется тем ее местом в мировом распределении ролей, которое такая страна занимает по чисто объективным, от нее самой (а тем более, от ее граждан) нисколько не зависящим причинам. Исходная причина, определяющая все остальное – это место страны в структуре мировой экономики. Если это страна "золотого миллиарда" – она имеет сверхприбыли за счет монополизации высоких технологий и больших денежных масс, создавая высокие стандарты "потребительского общества", видимость "правового государства" и т. д. При этом абсолютное большинство населения ничего не производит, но очень много потребляет. Основной доход эти страны получают именно от "торговли деньгами" (кредиты для "третьего мира", загоняющая его в вечные долги) и высокотехнологичными товарами (производят их в "третьем мире", но прибыль идет собственнику). Здесь функции политической власти выполняют наемные клерки финансовой олигархии, которая и является реальной властью, интегрированной на глобальном уровне. Их выбирают на "демократических выборах" из числа тех, кого назначит олигархия. Результат выборов по большому счету значения не имеет, т. к. клерки (президенты и т.д.) лишь подписывают написанные для них бумаги и выступают с написанными для них речами.



В странах "третьего мира" нет ни технологий, ни денег – т.к. продать им позволяют только сырье, а все технологичное нужно покупать за кредиты. Но тем, кто продает сырье на мировой рынок, мировая олигархия позволяет оставлять себе часть прибыли, становясь олигархами местного уровня, но не пускает в свои ряды "мировой элиты". Здесь политическая власть – это не работа клерков, но борьба не на жизнь, а на смерть за свой бизнес и за устранение конкурентов. Здесь еще есть настоящая политика (в "золотом миллиарде" политики нет – но там ее имитируют, чтобы населению было не скучно и оно верило в "демократию"). Здесь у власти не ставят клерков – здесь олигархи, объединяясь в группы, правят сами: поручать кому-то такое дело опасно. И здесь возможна только такая власть – иначе будет просто хаос и гражданская война. Здесь народ не такой наивный, как в "золотом миллиарде", и не верит в "демократию" – однако ходит на выборы, чтобы в очередной раз выбрать "меньшее зло". Здесь вообще все не так, как написано в обычных учебниках по экономике и политологии. Здесь нужны свои, совсем другие, не-западные учебники.



Например, коррупция здесь имеет не просто "системный характер", но образует параллельную систему экономики, не зависимую от мировой. Это и позволяет стране выживать. Такова реальная экономика стран "третьего мира". Как это ни цинично прозвучит, но "теневая" экономика – это объективно сложившаяся система независимой национальной экономики, не находящаяся под контролем банков стран "золотого миллиарда", через кредиты успешно высасывающих основную часть прибылей "официальной" экономики. Именно здесь возникают пусть и мизерные, но свои, внутренние инвестиции – иначе им просто неоткуда взяться: государство живет в долг, а инвестиционные возможности олигархов очень скромны. Когда такой стране говорят: вы слаборазвитые, у вас не развито то-то, нет того-то, у вас огромная коррупция и т.д. – понимают ли те, кто это говорит, всю тупость подобных заявлений? Здесь и не может быть иначе, ведь основной закон устройства глобального мира очень прост: "золотой миллиард" и "третий мир" – это две части одной и той же глобальной системы, в которой первый имеет сверхдоходы за счет препятствования развитию всех остальных. Первый – это "витрина" системы, а второй – это ее "задний двор", то есть сырьевая периферия. "Сравнивать" их по принципу хорошо / плохо – это так же наивно и бессмысленно, как сравнивать, например, лицо и затылок у человека.



Для концептуализации причин мирового "распределения ролей" профессором Д.А. Шестаковым был введен ряд новых важных понятий. В частности, это глобальная олигархическая власть (ГОВ) – диктатура численно ограниченной группы наиболее финансово богатых олигархов над зависимыми от них властями государств, контролирующая в планетарном масштабе финансовые потоки и наиболее доходные отрасли промышленности, средства массовой информации в целях получения сверхприбыли, укрепления и расширения своего экономического и политического господства, координирующая свою деятельность с помощью полузакрытых и скрытых организаций, опирающаяся на транснациональные, прежде всего, финансовые, корпорации, и на государства "золотого миллиарда", их вооруженные силы и военные блоки. Понятие глобальной олигархической преступности (ГОП), в свою очередь, означает свойство глобальной олигархической власти (ГОВ), воспроизводить преступления перед человечеством в целом: недопущение к равноправному участию в экономике особо эксплуатируемых, так называемых "развивающихся" стран, насыщение мировой финансовой системы товарно не обеспеченной лжевалютой (долларами США и евро), организация гигантских мошеннических "финансовых пирамид" и банковских кризисов, наконец, военные и иные вмешательства в государственный и культурный суверенитет независимых стран с целью установления тотального господства ГОВ [См.: 1].



Единственная возможность выйти из числа стран "третьего мира" – создать (точнее, воссоздать) сообщество других, незападных экономик. Момент самый удобный – они как раз на подъеме и им нужны союзники для увеличения своей совокупной экономической мощи. Здесь открыты и новые рынки, и новое подключение к системам высокотехнологичных производств, пока остатки своих собственных (советское наследие) еще не погибли полностью и еще кого-то интересуют. Это сообщество – страны "второго мира", объединяемые под аббревиатурой БРИК (Бразилия – Россия – Индия – Китай). Это страны, уже сейчас самостоятельно развивающие высокие технологии и имеющие свою автономную банковскую систему для внутреннего инвестирования экономики, без "помощи" долговой кабалы у "золотого миллиарда". В настоящий момент это и вообще единственное экономическое пространство в мире, которое находится в стадии экономического роста, в то время как Европа и США все более погружаются в состояние стагнации, выхода из которого уже не будет, т.к. вся система "золотого миллиарда" уже терпит крушение из-за перманентного подорожания и исчерпания ресурсов. Но в России до сих фактически борются два проекта и два возможных пути развития – в "третий мир", прикрывающийся мифом об интеграции в так называемый "цивилизованный мир"; и во "второй мир" – мир самостоятельного развития в сообществе новых развивающихся экономик. Козырем России является то, что она – единственная страна на территории бывшего СССР, которая не только сохранила высокотехнологичные производства, но и даже пытается их развивать; и это единственная здесь страна с внутренним инвестированием, с относительно самостоятельной банковской системой.



Главной предпосылкой такого пути развития является политическая воля правящего класса. И здесь существует важная закономерность, в свое время сформулированная А.С. Панариным: "Америка затеяла прибрать к своим рукам все богатства мира, в том числе и богатства нашей страны. Передачу собственности России в руки олигархического меньшинства она считает как бы промежуточным этапом. Завтра уже придет очередь США брать собственность, присвоенную нашим меньшинством, объявив ее незаконной, вклады криминальными и тому подобное. Наши богатеи, может быть, до этого пока не догадались, но рано или поздно они поймут, что на их состояния, на результаты приватизации покушаются не нищие соотечественники, а посягает сверхдержава, которая говорит: "Ваша собственность слишком хороша для вас"… Америка готовится к протекторату над Россией, к тому, чтобы управлять ее богатствами. И вот когда наши новые собственники почувствуют эту угрозу, они так же, как красные комиссары 30-х годов, поймут, что Российское государство является их единственным историческим прибежищем. Вот тогда-то они дадут кое-какие денежки на возрождение России. А с теми, кто не станет этого делать, новая власть, быть может, распорядится так же, как Сталин распорядился с комиссарами, никак не хотевшими понять, что пора от пролетарского интернационализма переходить к патриотизму" [2].



Направления вложения этих средств достаточно очевидны. Это новая индустриализация и аграрное развитие на основе государственных инвестиций. Последние здесь фактически выступают новым вариантом русского социализма. Только на этой же основе и возможно и новое развитие направлений науки, важных для обороны. Государство должно стимулировать также культивирование всего спектра мобилизационных идеологий на основе национальной идеи (это патриотический этатизм, русский социализм и православный традиционализм). Важнейшей социальной стратегией должна стать нейтрализация русофобской части населения, преклоняющейся перед Западом, путем представления им "социальных ниш" с полезной для страны деятельностью. Кроме того, крайне важна государственная программа ассимиляции иммигрантов.



Литература



Шестаков Д.А. Планетарная олигархиче ская преступная деятельность // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. – № 2 (25).

Панарин А.С. Слабые против сильных // "Трибуна". Эл. ресурс: http: // www.tribuna.ru/hyperbook/3/index.php (редакция 31.05.2005). Источник - Завтра

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