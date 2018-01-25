США затянули петлю на своей шее

14:41 26.01.2018 Дефицит бюджета Америка покроет за счет добровольного сбора средств с богатеньких и наивных "буратин" со всего мира



Иного способа Минфин страны, похоже, не видит. А те по-прежнему послушно выстраиваются в очередь перед "полем чудес" под названием рынок казначейских облигаций США.



На сей раз их ожидает феерический сюрприз в виде первого с 2009 г. увеличения размещения казначейских бумаг Минфином США, сообщает Bloomberg. Дополнительные средства понадобились ему для финансирования бюджетного дефицита, который, судя по всему, продолжит расти.



В последний день января ведомство Стивена Мнучина сообщит о планах по финансированию дефицита бюджета на ближайший квартал. На этом фоне американские биржевые аналитики прогнозируют значительное увеличение объемов размещения гособлигаций США.



По мнению участников рынка, предложение казначейских бумаг США в текущем году вырастет как минимум вдвое, превысив $1 триллион.



Очевидно, американское финансовое руководство полностью уверено в том, что очередная порция заимствований будет воспринята рынком с нескрываемой радостью.



Впрочем, вне зависимости от того, какие при этом они испытывают эмоции, других вариантов у них попросту нет.



Напомним, что США зафиксировали максимальный с 2013 г. дефицит бюджета по итогам финансового года, завершившегося в прошлом сентябре. Еще до одобрения налоговой реформы Бюджетное управление Конгресса прогнозировало увеличение государственного долга более чем на $10 трлн к 2027 году.



Схема с финансированием бюджетного дефицита США посредством вытягивания денег со всего мира в обмен на государственные долговые обязательства безотказно работает на протяжении уже многих лет.



Интерес к американским долговым обязательствам подкрепляется не только финансовыми аспектами, но и уверенностью кредиторов в бесконечной платежеспособности финансовой системы США.



Данный подход выглядит вполне логичным, так как за всеми американскими государственными обязательствами стоит печатный станок ФРС, готовый при необходимости отпечатать любое количество хрустящих "зеленых" (теперь уже самых разных цветов) купюр.



И все же некоторые эксперты начинают фиксировать первые признаки возможного сбоя этой хорошо отлаженной системы. А именно: некоторые эксперты не уверены в абсолютном спросе на новую порцию американского долга со стороны мировых инвесторов, и в первую очередь центробанков других стран.



Все это невольно вызывает легкие опасения в сообществе инвесторов, которые подозревают, что спрос на долговые инструменты США может оказаться ниже, чем раньше. Это приведет к снижению цен на облигации и росту по ним доходности.



"Спрос будет всегда, вопрос в том, при какой цене, - сказал главный международный экономист Deutsche Bank AG Торстен Слок. - Можно сказать, что причина, по которой все ожидают роста доходности казначейских бондов, кроется в увеличении предложения бумаг".



"За последние десять лет госдолг США увеличился вдвое и превысил 20 триллионов долларов, - пояснил "Утру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. - В пересечете на золото это самый большой долг страны за всю историю человечества. За последние полвека расширение кредитных возможностей одобрялось конгрессом более 80 раз. И это все больше напоминает пирамиду, когда у США просто нет вариантов, кроме как вновь и вновь повышать планку и занимать на рынке".



В этой ситуации американское финансовое ведомство напоминает нерешительного самоубийцу, медленно и долго затягивающего петлю на собственной шее.



Очевидно, что нынешний внешний долг США не будет возвращен никогда. Это прекрасно понимают и сами кредиторы, но их вполне устраивает ситуация, что, несмотря ни на что, США аккуратно обслуживают свою задолженность и выплачивают по ней все купоны.



Однако будет ли эта ситуация продолжаться бесконечно?



"До тех пор, пока долг номинирован в долларах, а доллар остается основной мировой резервной валютой (то есть другие страны просто вынуждены покупать его для расчетов), особой угрозы нет, - сказал Вязовский. - При любой распродаже казначейских облигаций ФРС просто напечатает нужную сумму и выкупит все. Но как долго доллар останется резервной валютой? И как долго страны вроде Китая и России будут покупать американский долг?"



Пока, по словам эксперта, угрозы доллару как основной резервной валюте мира нет. Евро не оправдал возложенных на него надежд, юань же по-прежнему не является свободно конвертируемой валютой. Рубль, увы, при его зависимости от нефти и волатильности (изменчивости) также вряд ли способен потеснить доллар в международных расчетах (российская экономика слишком мала и примитивна). Так что в ближайшие 10-20 лет не видно каких-либо перспективных конкурентов для "зеленого".



При этом эксперт тут же вспоминает и о Китае, буквально дышащем в затылок экономике США. "Китай имеет все шансы занять место США. Думаю, где-то через четверть века накопят золота, отвяжут юань и создадут нормальный рынок госдолга", - отметил Вязовский.



Тогда у доллара и американских долговых обязательств появятся вполне реальные конкуренты. С этого момента вероятность того, что США не останется ничего другого, кроме как девальвировать доллар, начнет расти как снежный ком.



Юрий ЛЕВЫКИН Источник - Утро

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