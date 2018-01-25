 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Спасший москвичку из реки таджикистанец стал жертвой вымогательства со стороны земляков
14:39 26.01.2018

Таджикистанец Собир Хаспалаев, спасший жительницу Москвы из реки Яуза в декабре 2017 года, стал жертвой вымогательства со стороны своих земляков. Как сообщил "Фергане" сам Собир, на улице в Одинцовском районе Московской области 19 января на него напали семеро граждан Таджикистана, которые требовали отдать им миллион рублей, якобы полученных Хаспалаевым в качестве вознаграждения за спасение москвички.

В декабре Собир Хаспалаев бросился в ледяную Яузу и спас девушку по имени Анастасия из тонущего автомобиля. Об этом происшествии рассказали некоторые российские телеканалы, однако имени таджикистанца в репортажах названо не было, и никакого вознаграждения за своей поступок он не получал, да и не ждал.

"Они [нападавшие] окружили меня, стали избивать. Говорили, мол, "тебе два миллиона рублей дали за спасение девушки, ты должен поделиться миллионом". Они хотели меня убить, погнались за мной с ножами. Хорошо, что там рядом было кафе, где тоже работали таджики, они стали говорить, что вызовут полицию, и этим спасли меня", - рассказал Собир. По его словам, одного из вымогателей он узнал - это некто Бахтиер Абдуллаев, ранее судимый. После инцидента этот человек улетел в Таджикистан и теперь звонит Собиру и угрожает, что будет мстить его семье.

Хаспалаев отметил, что по его заявлению сотрудники ОВД-1 Одинцовского района сначала задержали троих нападавших, в том числе Абдуллаева, но на следующий день отпустили, а дело замяли. Сейчас это дело рассматривает ОВД-2 Одинцовского района. "24 января я был во втором отделении. Там работают хорошо, и даже талон дали, что дело принято к рассмотрению. Сказали, что трое из нападавших находятся под контролем, полицейские знают их местожительство и следят, чтобы они не скрылись", - сказал Собир.

Он также обратился с жалобой в посольство Таджикистана в Москве. "Я намерен добиться справедливого наказания людей, которые пытались меня убить и продолжают мне угрожать. Личности их уже известны, и ничто не мешает их задержать", - подчеркнул парень.

В посольстве Таджикистана изданию Migrant.news.tj подтвердили обращение Хаспалаева и заверили, что его дело находится у них на контроле. "Да, он приходил в посольство и написал заявление. Мы послали ноту в МИД России с просьбой довести информацию до соответствующих ведомств РФ для проведения объективного расследования дела о нападении на Хаспалаева и информировать нас о результатах расследования. Мы ждем соответствующей реакции и скорейшего решения этого вопроса", - отметили в пресс-службе посольства.

Следует отметить, что во время спасения утопающей Собир сам получил переохлаждение. Как писала газета "Мой район", в результате обследования выяснилось, что у него есть хроническое заболевание печени, и нахождение в ледяной воде спровоцировало обострение. Поэтому ему срочно необходимо провести операцию на печени – удалить кисту. Она стоит около 300 тысяч рублей. Газета "Мой район" опубликовала номер карты Хаспалаева, чтобы неравнодушные читатели смогли перечислить деньги на операцию.

Собиру Хаспалаеву 31 год, он родом из Душанбе, один из 12 детей в семье. Собир имеет два гражданства и три высших образования, полученных в Казахстане и Таджикистане. В России живет уже более 10 лет. В настоящее время работает в туристическом агентстве.

Источник - Фергана
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